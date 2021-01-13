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楊志良喊fire掉確診醫　陳其邁：嚴重打擊一線醫護士氣

記者鄭婷襄/高雄報導

2021-01-13 13:36:43

陳其邁
▲高雄市長陳其邁替第一線醫護打氣，宣布加碼醫護人員的防疫津貼。（圖／記者鄭婷襄攝）
案838、839醫護情侶染疫，前衛生署長楊志良昨（12）日晚間上政論節目時指出，確診醫師沒照SOP，「假設我是院長第一件事情就是把他fire掉」，引發臨床醫師吳欣岱痛批「請沒有插管過的人不要再不懂裝懂了」，高雄市長陳其邁今受訪時也說，第一線醫護冒著生命危險照顧病患，這種說法會嚴重打擊士氣。
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高雄市長陳其邁表示，小港醫院是小港機場進來的後送醫院，所以疑似個案、確診個案都會送到小港醫院，所以昨天特地到小港醫院替醫護防疫人員加油打氣，也在小港醫院宣布，高雄市照顧確診個案的醫護人員防疫津貼再加碼，並要求醫院的管控要全面的加以落實。
▲醫師吳欣岱。（合成圖／取自吳欣岱臉書）
▲醫師吳欣岱批楊志良「請沒有插管過的人不要再不懂裝懂了」。（合成圖／取自吳欣岱臉書）
面對疫情升溫，農曆新年也即將到來，勢必有許多民眾會外出遊玩，陳其邁強調，市府的大型活動像是高雄馬拉松宣布延期，而其他包括商圈、夜市或者是春節市集等，都希望按照中央疫情指揮中心公布的防疫指引，市府衛生局跟相關局處也會在重點區域宣導、勸導，並要求相關的這些單位落實防疫措施。

對於桃園、基隆等地方政府都陸續宣布停辦市府尾牙，陳其邁說，目前高雄市政府在府本部的尾牙已經停掉了，當然在尾牙宴比較小規模的，只要做好防疫工作，可以繼續舉行，但是這種大規模或者是市府層級的尾牙，先把它停掉，用其他方式來犒賞員工也是好的方式。

前衛生署長楊志良在政論節目上「假設我是院長第一件事情就是把他fire掉」的說法，引發各界抨擊，陳其邁認為，這會嚴重打擊第一線的醫護人員的士氣，在負壓隔離病房或者照顧確診病患本來風險就很高，而且肺炎的病患，有時候都會有一些侵襲性，醫護進行一些必要的處置危險性是非常高的，全球有多少醫護人員因為要照顧病患而犧牲寶貴的生命，面對現今全球的大流行、疫情嚴峻的情況之下，應該要給他們肯定，謝謝他們冒著生命危險，跟他們站在一起，並替他們加油打氣。

▲前衛生署長楊志良昨日在節目上發表看法。（圖／取自《新聞面對面》）
▲前衛生署長楊志良昨日在節目上發表看法。（圖／取自《新聞面對面》）
 
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