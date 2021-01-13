楊志良喊fire掉確診醫　陳其邁：嚴重打擊一線醫護士氣

我是廣告 請繼續往下閱讀
面對疫情升溫，農曆新年也即將到來，勢必有許多民眾會外出遊玩，陳其邁強調，市府的大型活動像是高雄馬拉松宣布延期，而其他包括商圈、夜市或者是春節市集等，都希望按照中央疫情指揮中心公布的防疫指引，市府衛生局跟相關局處也會在重點區域宣導、勸導，並要求相關的這些單位落實防疫措施。
對於桃園、基隆等地方政府都陸續宣布停辦市府尾牙，陳其邁說，目前高雄市政府在府本部的尾牙已經停掉了，當然在尾牙宴比較小規模的，只要做好防疫工作，可以繼續舉行，但是這種大規模或者是市府層級的尾牙，先把它停掉，用其他方式來犒賞員工也是好的方式。
前衛生署長楊志良在政論節目上「假設我是院長第一件事情就是把他fire掉」的說法，引發各界抨擊，陳其邁認為，這會嚴重打擊第一線的醫護人員的士氣，在負壓隔離病房或者照顧確診病患本來風險就很高，而且肺炎的病患，有時候都會有一些侵襲性，醫護進行一些必要的處置危險性是非常高的，全球有多少醫護人員因為要照顧病患而犧牲寶貴的生命，面對現今全球的大流行、疫情嚴峻的情況之下，應該要給他們肯定，謝謝他們冒著生命危險，跟他們站在一起，並替他們加油打氣。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。