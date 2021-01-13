北部醫護人員染疫 藍委：指揮中心對公布疫調兩套標準
記者吳承翰/台北報導
2021-01-13 13:50:31｜2021-01-13 13:52:49
北部某醫院醫師及其護理師女友染疫，引發國人對於院內感染、社區感染的疑慮。12日疫情指揮中心公布確診消息前，資深媒體人周玉蔻當日上午就在廣播節目中幾乎把染疫人員的疫調講了大半，防疫指揮官陳時中卻不予追究，對照日前國民黨台北市議員徐巧芯公布紐籍染疫機師北部趴趴走的路線圖被送政風調查，國民黨立委賴士葆批評陳時中心中墨綠，同樣的情事卻因政黨顏色有不同處置方式，賴直呼「指揮中心像皇帝，可以規定大家什麼能講、什麼不能講。」
賴士葆點出，指揮中心口徑不一致已非首例，日前他針對新冠肺炎疫苗質詢時，陳時中就明確承認有掮客在穿梭，但疫情指揮中心發言人莊人祥卻否認。賴士葆說「這次新聞都說北部醫院，大家聯想到在雙北，公布的前一天在網路上就炸開了，地點說得很清楚，結果莊人祥還說不能講，等到鄭文燦出來，才證實是在桃園。」賴士葆表示，從指揮中心辦藍不辦綠的言行，就看得出指揮中心也淪為民進黨的附隨組織，「很遺憾，你們別忘記你們是中華民國的Covid-19指揮中心，不是民進黨的。」
國民黨立委李貴敏則批評，民進黨擠牙膏式公布疫調，對防疫有害無益，資訊應該透明化，以台灣民眾對於防疫自律的觀念，自然會去迴避可能染疫的地點、人。
李貴敏質疑民進黨對於公布疫調始終吞吞吐吐，媒體透過私人管道掌握訊息，消息整個公開之後，疫情指揮中心跟鄭文燦才出面，但面對提問仍是「問一點、回答一點」擠牙膏式的態度，「這種掩飾真相、粉飾太平的作風，不也加重群聚感染的風險？」李貴敏強調，若因為信息封閉而導致民眾感染受害，難道不就是因為公務人員故意或過失造成人民損害？到時國家還是要負賠償責任的，凡此種種難道不是又由全民納稅錢買單嗎？她呼籲「民進黨政府行行好吧，沒能力做事，也拜託不要誤事」。