女星當空姐遇生死一瞬間　曝當下狀況：乘客開始念經

《戒指流浪記》劇中林予晞與宥勝因對婚姻認知不同調而分手，她前男友黃立對她展開熱烈追求，林予晞最後情歸何處，引發網友討論。最新劇情，黃立在機艙對林予晞示愛，對於這突如其然的驚喜，林予晞直喊：「浩瀚的宇宙在你眼前，不只麗莎（林予晞飾）感動，就連我本人都掉淚。」此外，林予晞還分享當空姐時遇到的生死一瞬間，「當下心理壓力很大！」

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▲黃立在機艙求愛林予晞。（圖 / HBO Asia提供）

× ▲黃立在機艙求愛林予晞。（圖 / HBO Asia提供）

林予晞在《戒指流浪記》重拾空服員身份，被網友封「史上最正空姐」，她在戲裡服務乘客時，遇到亂流生死一瞬間，讓她回憶起多年前擔任空服員時，一次從香港飛到杜拜，起飛時不久，座艙長突然來電說明飛機的輪胎出了問題，會影響飛行安全，「當時機長決定立即返回香港國際機場，由於飛機是加滿油狀態，因此先在空中盤旋，消耗油量，避免過重影響降落，也同時與乘客說明，有緊急迫降的可能性」，這生死一瞬間的過程讓她記憶猶新。

▲林予晞曾經當過空姐。（圖 / HBO Asia提供）

× ▲林予晞曾經當過空姐。（圖 / HBO Asia提供）

林予晞形容，遇到飛機出狀況當下，感受到乘客的不安，有的乘客開念佛經、聖經，「當下覺得心理壓力很大，但此時此刻最重要的就是保護好乘客，把安全做好。」黃立則自曝非常害怕搭飛機，每次搭飛機都會擔心自己會往生，人生跑馬燈不斷飛過，會透過禱告讓自己心安心定，他曾試過喝醉，或是吃暈機藥等，但都無濟於事，「喝醉了更害怕，反而無法入睡。」

如果世界末日會想跟誰一起過？林予晞說，如果可以想挖一個防空洞，或與有求生本領及體能好的人，組成一個生存小隊，「如果沒得準備就是日常的過完這一天，不去多想什麼，反正就要世界末日，平常心看待」；剛新婚的黃立則放閃：「我現在只能說老婆，心中不能有其他人。」