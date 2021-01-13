楊志良轟：應該開除染疫醫　陳時中七字冷回

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這樣的言論造成醫界的反彈，醫師職業工會也發聲明大力抨擊楊志良。中央流行疫情指揮中心今（13）天召開例行記者會，指揮官陳時中針對楊志良的公開言論，也做出回應，陳時中提到：「坦白講，無言以對」。
陳時中提到，「百密一疏」，但不是有錯誤疏失在，仍然會有一種可能，是都有照規定做，還是有可能出問題，陳時中舉例，就像在前線打戰，有時候還是會被子彈打到，要怪被子彈打到的人，他覺得完全沒有道理，陳時中認為，沒有照相關SOP當然是不對，但現在沒有這樣的事情，基本上醫院端的調查都已經完成了，有新狀況會再去了解。
至於會不會懲處染疫醫師？陳時中提到，有錯誤就要懲處，但目前這樣的情況，完全不需要思考這些事情，他認為應該幫助醫院、鼓勵、獎勵它，因為醫院替全民承擔這麼大風險，他希望醫護端不要氣餒，遇到問題就處理問題，希望全民處在鼓勵的態度，因為醫院替全民把第一關把守好。
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