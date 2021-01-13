雞蛋沙拉的美味公式　恰到好處的調味秘訣大公開

經典不敗的搭配 成就最便利的輕食新時尚選擇

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蛋，是再日常不過的食材，擁有百變特質的它，發展出許許多多的料理與佐料；白土司，是早餐時段最常見可作為主食的選擇，透過不同抹醬的搭配，就成了一般大眾愛不釋手的夾心土司，而雞蛋切成丁狀的顆粒大小後，佐以清甜的沙拉醬，這道在大街小巷中就能隨手可得的輕食美味，就藏在7-ELEVEN裡！

▲雞蛋沙拉餡夾好夾滿，一口就能咬下這美味。（圖／資料照片）

▲加入溫潤的「蘋果醋」提味，為整體風味畫龍點睛。（圖／資料照片）

輕巧方便，給你不同食用時機的「新感覺」



