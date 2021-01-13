雞蛋沙拉的美味公式　恰到好處的調味秘訣大公開

經典不敗的搭配 成就最便利的輕食新時尚選擇
蛋，是再日常不過的食材，擁有百變特質的它，發展出許許多多的料理與佐料；白土司，是早餐時段最常見可作為主食的選擇，透過不同抹醬的搭配，就成了一般大眾愛不釋手的夾心土司，而雞蛋切成丁狀的顆粒大小後，佐以清甜的沙拉醬，這道在大街小巷中就能隨手可得的輕食美味，就藏在7-ELEVEN裡！
食材經過層層把關的「新感覺雞蛋沙拉」選用牧場溯源雞蛋，並在各階段中採用不同溫度的水煮條件與冰鎮分離製程技術，造就出雞蛋Q彈的口感，再將切塊成恰到好處的雞蛋丁顆粒大小與沙拉醬融合後，將這特調的雞蛋沙拉餡注入白淨Ｑ軟的土司中間後，以封邊技術壓製，讓雞蛋沙拉餡夾好夾滿，一口就能咬下這美味。
恰到好處的調味秘訣原來藏在這
食物的美味要能令人印象深刻，配料與調味的講究，有時候就是那種神來一筆讓人念念難忘，新感覺雞蛋沙拉清爽不膩口的餡料背後美味秘訣，除了沙拉醬利用蛋黃提升濃郁香氣與清爽口感，更加入溫潤的「蘋果醋」提味，為整體風味畫龍點睛。
輕巧方便，給你不同食用時機的「新感覺」
熱量只有236大卡的「新感覺雞蛋沙拉」，一口咬下享有雞蛋顆粒及沙拉醬融和的多層次口感，除了能吃的輕鬆優雅又時尚，輕巧的包裝放進包包裡真的很方便！不論是早餐，或是下午茶、宵夜想要解解饞，新感覺雞蛋沙拉都能是良伴，而除了能在日常享用外，有網友侃侃而談分享自己其實每次運動前或者是去戶外爬山，簡便行動糧選擇之一就是挑選新感覺系列產品，大小輕巧，攜帶方便，每包份量也剛好，在戶外行動中容易食用，也是輕巧便利的輕食。
獲得時尚美感，就從擁有「新感覺」開始