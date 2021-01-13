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雞蛋沙拉的美味公式　恰到好處的調味秘訣大公開

生活中心／綜合報導

2021-01-13 15:00:00｜2021-01-13 17:04:56

▲經典不敗的搭配　成就最便利的輕食新時尚選擇（圖／資料照片）
▲經典不敗的搭配　成就最便利的輕食新時尚選擇（圖／資料照片）

經典不敗的搭配　成就最便利的輕食新時尚選擇

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蛋，是再日常不過的食材，擁有百變特質的它，發展出許許多多的料理與佐料；白土司，是早餐時段最常見可作為主食的選擇，透過不同抹醬的搭配，就成了一般大眾愛不釋手的夾心土司，而雞蛋切成丁狀的顆粒大小後，佐以清甜的沙拉醬，這道在大街小巷中就能隨手可得的輕食美味，就藏在7-ELEVEN裡！

冰鎮分離製程技術　讓雞蛋沙拉構築出最適風味

食材經過層層把關的「新感覺雞蛋沙拉」選用牧場溯源雞蛋，並在各階段中採用不同溫度的水煮條件與冰鎮分離製程技術，造就出雞蛋Q彈的口感，再將切塊成恰到好處的雞蛋丁顆粒大小與沙拉醬融合後，將這特調的雞蛋沙拉餡注入白淨Ｑ軟的土司中間後，以封邊技術壓製，讓雞蛋沙拉餡夾好夾滿，一口就能咬下這美味。

▲雞蛋沙拉餡夾好夾滿，一口就能咬下這美味。（圖／資料照片）
▲雞蛋沙拉餡夾好夾滿，一口就能咬下這美味。（圖／資料照片）
恰到好處的調味秘訣原來藏在這
 

食物的美味要能令人印象深刻，配料與調味的講究，有時候就是那種神來一筆讓人念念難忘，新感覺雞蛋沙拉清爽不膩口的餡料背後美味秘訣，除了沙拉醬利用蛋黃提升濃郁香氣與清爽口感，更加入溫潤的「蘋果醋」提味，為整體風味畫龍點睛。

▲加入溫潤的「蘋果醋」提味，為整體風味畫龍點睛。（圖／資料照片）
▲加入溫潤的「蘋果醋」提味，為整體風味畫龍點睛。（圖／資料照片）

輕巧方便，給你不同食用時機的「新感覺」

熱量只有236大卡的「新感覺雞蛋沙拉」，一口咬下享有雞蛋顆粒及沙拉醬融和的多層次口感，除了能吃的輕鬆優雅又時尚，輕巧的包裝放進包包裡真的很方便！不論是早餐，或是下午茶、宵夜想要解解饞，新感覺雞蛋沙拉都能是良伴，而除了能在日常享用外，有網友侃侃而談分享自己其實每次運動前或者是去戶外爬山，簡便行動糧選擇之一就是挑選新感覺系列產品，大小輕巧，攜帶方便，每包份量也剛好，在戶外行動中容易食用，也是輕巧便利的輕食。

▲除了能吃的輕鬆優雅又時尚，輕巧的包裝放進包包裡真的很方便！（圖／資料照片）
▲除了能吃的輕鬆優雅又時尚，輕巧的包裝放進包包裡真的很方便！（圖／資料照片）
獲得時尚美感，就從擁有「新感覺」開始
新感覺夾心土司系列最迷人的地方就是不管想吃鹹的還是甜的都有對應的選擇，可以隨自己的心情做選擇，除了新感覺雞蛋沙拉外，另外還有新感覺草莓夾心、新感覺花生夾心與新感覺可可夾心，適合都會生活忙碌的你我，就用新感覺解決想隨時補充輕食又不用擔心吃太多會很糾結的心情，滿足你想襯托生活品味的時尚美感！
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