中市友善公車APP功能　議員批形同虛設

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江肇國也指出，智慧公共運輸服務與公車物聯網是交通局引以為傲的政績，葉昭甫局長甚至在2019年年底出席友善公車APP的發表記者會，分享APP預約功能與候車亭友善設備建置。不過，這樣的友善政策，盧市長似乎渾然不知，並在上次定期會時，公開提出「新任務」給交通局，要求建置候車亭友善設備與駕駛座通知燈號。所以交通局宣傳了一年以上的友善公車到底做了什麼，連市長都不知道更遑論市民。
賴佳微表示，這個友善公車的APP，既不實用也對視障者一點都不友善，而這樣的APP居然被媒體點出要花上千萬的納稅錢來建置，完全就是浪費公帑！更有視障朋友質疑，司機常常裝作看不到他們一樣，搭公車常常要等好幾個鐘頭，投訴後還被反問這些視障者有沒有招手，但這些視障朋友看不到要怎麼去招手？不就是要靠這個APP的完善來協助他們乘車嗎？
蔡耀頡表示，交通局從2019年發表8條公車路線具有友善公車預約功能，至今2021年了，卻還是停留在8條公車路線，絲毫沒有任何進展！更荒唐的是，這8條公車路線其中有行經啟明學校、特教學校，但是實地走訪這些路線的候車亭，根本沒有交通局宣稱的預約鍵盤、自動播音設備，只是一個相當普通的立牌，甚至連行駛動態螢幕都壞掉而無畫面。交通局若想要將此政策作為政績，務必要換位思考，將自己視為視障使用者，否則難以解決問題的核心。
議員嚴正呼籲，市府應該要通盤檢查市政府發包的APP功能，將功能不全的問題找出並且有效解決，落實友善公車候車亭的設備建置，打造真正的無礙城市。
交通局表示，為協助視障朋友順利搭乘公車，市府推出「台中友善公車」預約乘車APP，目前共有8條試辦路線；APP建置階段也特別邀請視障朋友與台中啟明學校師生共同討論系統功能，盼滿足實際使用需求。
交通局強調，已裝設預約設備的客運業者，務必優先調度行駛8條試辦路線；此外，針對駕駛未注意到預約提示燈，市府也將再次要求客運業者加強司機教育訓練，全面檢視公車預約設備，同時規劃加設聲音提醒裝置。將嚴格要求公車無障礙服務品質。