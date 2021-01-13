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YouTube下架川普新影片　官方頻道7天內無法直播、更新

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-01-13 14:12:25

川普
▲全球最大影音平台YouTube今日宣布，將暫時凍結川普的官方頻道至少一週。（圖／翻攝自川普官方YouTube）
Google旗下的影音平台YouTube今（13）日宣布，暫時凍結美國總統川普的頻道，至少為期一週且不排除進一步封鎖。YouTube稱，川普近期在頻道上發表涉嫌煽動暴力的影片，該支影片已經被下架，除此之外，YouTube拒絕透露有關該影片更多的細節。
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綜合美國媒體報導，川普的YouTube頻道約有277萬位訂閱者。YouTube在官方推特（Twitter）上發文指，川普的官方頻道未來7天都不能上傳新內容。此外，公司也將採取行動，禁止用戶在川普過去發布的影片討論區留言。根據YouTube的政策，一個頻道被二度凍結，將會被停權2週，若被第三次凍結，YouTube將永久封鎖該頻道。
1月6日激進的川普支持者闖入國會大廈，打斷選舉人票認證議程，並與在場警方爆發激烈警民衝突，導致5人死亡，議場內的國會議員倉皇離開，數個小時後才重新召開會議。美國國會暴力示威震驚全世界，民主黨指控總統川普為煽動暴力的罪魁禍首，並在眾議院再次提出彈劾案，川普及其支持者也遭到社群公司、科技巨頭的全面封殺，目前川普在主要社群平台上的帳號都已被刪除或封鎖，臉書（Facebook）宣布無限期暫停川普的帳號；推特（Twitter）則是直接把川普的個人帳號刪除。
▲（圖／翻攝自Twitter）
▲川普的推特帳號目前已被停用。（圖／翻攝自Twitter）
 
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