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台積電再發威飆天價605元　領軍台股收15769點再寫新猷

記者許家禎/台北報導

2021-01-13 14:12:42

台積電
▲權值股台積電13日再創天價605元，突破600元大關，市值達到 15.66 兆元，續創新高（圖／NOWnews資料照）
台股今（13）日開高走高，盤中最高來到15778點，終場大漲269.28點，收在15769.98點，漲幅1.73%，成交金額新台幣3607億元。權值股台積電是最大功臣，再創天價605元，突破600元大關，市值達到 15.66 兆元，續創新高。聯發科也漲4%，收在884元。聯電同樣強勢漲3%，站上50元。
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台積電自今年開盤以來，股價屢屢突破新高，市值接連突破14兆元、15兆元，雖然前兩天外資轉賣，但股價仍持續走強，今日盤中站上600元大關，來到天價605元，終場漲14元，漲幅2.36%。也帶動大盤攻高，半導體相關的聯發科、聯電同樣強勢，分別漲4%收在884元，與漲3%收在50元。
盤面焦點權王台積電將於周四舉行法說會，在此之前，外媒報導，英特爾最快將於21日說明晶片委託台積電的生產細節，英特爾與台積電的合作計畫，將由英特爾的新款個人電腦第二代獨立顯示卡晶片「DG2」先行，採台積電7奈米生產。
台積電5奈米已於去（2020）年下半年出貨，3奈米也預計2022年下半年量產，法人預估台積電技術領先，再加上掌握5G與高效能運算商機，認為今明年資本支出都將維持高檔，估今年資本支出最高金額上看220億美元，明年甚至可能來到250億美元。也讓外資紛紛調升目標價，多家內外資機構看好台積電，甚至有美系外資將目標價喊到800元。
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