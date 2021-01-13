特企／有愛說不出口？桂格禮盒用AR幫您說

桂格搶推AR體驗 遠距說愛 有新意

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今年由於疫情影響，提醒國人對健康的重視；另一方面，無論是無法出國或減少往來活動，讓許多人年節無法相聚。在雙重挑戰下，面對自身及遠方親友，保持健康和維繫情感成為最重要的事情。身為保健飲品第一品牌的桂格，除了讓您能以各款禮盒獻上最好的健康祝福 ；更在今年精心推出 AR ( Augmented Reality ) 擴增實境互動體驗，搭配禮盒包裝創造新互動，希望跨越有形時空或是無形的心意，幫您把悄悄話送到對方心裡。

心中有愛口難開？ 科技傳情一次說





過節送禮，一向是表達愛與關懷的好時機，許多人因為距離，無法與親友見面，但依舊想傳達關懷；亦有人對於身邊最親近的家人朋友，特別是長輩，即使天天問候，但提到訴說情感，卻總是愛在心裡口難開。桂格了解您的心情，特別推出 AR傳送心裡話的互動活動，不僅傳送健康，也隔空傳愛。





精選四大系商品 一家健康桂格守護





期許成為家人健康後盾的桂格，除了運用AR互動活動說出愛，也藉著四大人氣禮盒，為您和家人的健康在新的一年打下基礎。「養氣人蔘」為您穩固精氣神，天天養好氣，提供好精神。「活靈芝」能為好體質打底，提升免疫力。「養氣人蔘雞精」雞精補體力、人蔘顧元氣，氣力雙效更有效。「5X人蔘濃縮精華飲」迅速補充能量，讓您快速提升精神，小包裝方便隨身攜帶，是繁忙人士的必備品。





輕鬆簡單3步驟 專屬說愛一指GO如何開始互動體驗？購買禮盒後，請進入活動網站，只要簡單3步驟，即可完成。第一步，寫下您的心裡話、獲得專屬連結、將連結傳給收禮家人；收到連結的家人將能透過手機、平板或電腦，看見您的專屬悄悄話。





值得一提的是，針對四種產品系列，桂格精心搭配個別視覺設計與效果，讓收禮者收到時，不只收到悄悄話，也能感受到創意巧思。在新的一年，選擇桂格，為家人準備健康禮，也讓傳情說愛更具新意。





完成此項互動體驗的您，歡迎參與「登錄發票抽大獎」活動。即日起到民國110年3月3日，只要登錄發票與相關資訊，就有機會抽中限量Tokuyo睡摩智眠椅、Tokuyo A 咖PLUS翻轉美腿機等精美好禮，敬請把握!