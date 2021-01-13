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美醫生接種疫苗後死亡　輝瑞：未有直接證據顯示兩者相關

國際中心陳問荷/綜合報導

2021-01-13 15:45:02

疫苗/新冠疫苗/新冠肺炎/新冠病毒/法國疫情/示意圖/醫護人員
▲輝瑞藥廠發布聲明，提出該疫苗在美國獲得批准以來的臨床數據佐證，顯示並無證據能直接指明其疫苗與該醫生的死亡有關。（圖／美聯社／達志影像）
美國佛羅里達州一名56歲醫師，在接種輝瑞（Pfizer）疫苗16天後，出現嚴重血小板減少的罕見疾病，並於台灣時間2日死亡，由於攸關疫苗安全性，輝瑞藥廠和聯邦衛生官員介入調查；12日輝瑞藥廠發布聲明，提出該疫苗在美國獲得批准以來的臨床數據佐證，顯示目前為止，並無證據能直接指明其疫苗與該醫生的死亡有關。
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輝瑞也表示，「迄今為止，已經有數百萬人接種疫苗，而嚴重不良事件的確有可能發生，將密切關注接種後續不良反應事件。」
綜合《紐約時報》（The New York Times）等美國媒體報導，醫師格雷戈里·麥可（Gregory Michael）2020年12月18日接種輝瑞疫苗，後續卻出現體內凝血功能不足、導致內出血而過世，由於這種情況相當嚴重且罕見，佛羅里達州衛生部和美國聯邦疾病控制與預防中心（CDC）介入調查，其妻表示，在此之前麥可醫師並無任何藥物過敏史，也沒有吸菸等不良習慣。

▲（圖／翻攝臉書）
▲醫師格雷戈里·麥可生前被親友形容為十分樂觀助人，不幸過世後其同事家人十分不捨。（圖／翻攝臉書）
藥物學榮譽教授史皮瓦克(Dr. Spivak）表示，這種情形相當罕見，但包括奎寧（Quinine）以及其他抗生素，都可能造成特定患者的不良反應，這種情形在疫苗接種族群足夠龐大時就有可能發生，「仍不應停止呼籲人們接受疫苗接種」。

疾病控制與預防中心發言人斯金納(Tom Skinner)表示，CDC已知悉這起死亡案例，並將在獲得更多信息後，對疫苗重新進行評估，並表示CDC與美國食品藥品監督管理局（FDA）等聯邦機構會定期審查新冠疫苗的安全監測數據，另外也有一組負責疫苗安全的專家在為聯邦官員們提供意見與指導。

根據疾病控制與預防中心統計，美國目前約有900萬人已接受輝瑞或莫德納疫苗注射，目前有29人通報接種疫苗後出現過敏反應，但在此之前並未有人因此喪命，而大部分人在接種疫苗後出現的副作用為手臂酸痛、疲勞、頭痛或發燒。

 
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