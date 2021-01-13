美醫生接種疫苗後死亡　輝瑞：未有直接證據顯示兩者相關

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綜合《紐約時報》（The New York Times）等美國媒體報導，醫師格雷戈里·麥可（Gregory Michael）2020年12月18日接種輝瑞疫苗，後續卻出現體內凝血功能不足、導致內出血而過世，由於這種情況相當嚴重且罕見，佛羅里達州衛生部和美國聯邦疾病控制與預防中心（CDC）介入調查，其妻表示，在此之前麥可醫師並無任何藥物過敏史，也沒有吸菸等不良習慣。
藥物學榮譽教授史皮瓦克(Dr. Spivak）表示，這種情形相當罕見，但包括奎寧（Quinine）以及其他抗生素，都可能造成特定患者的不良反應，這種情形在疫苗接種族群足夠龐大時就有可能發生，「仍不應停止呼籲人們接受疫苗接種」。
疾病控制與預防中心發言人斯金納(Tom Skinner)表示，CDC已知悉這起死亡案例，並將在獲得更多信息後，對疫苗重新進行評估，並表示CDC與美國食品藥品監督管理局（FDA）等聯邦機構會定期審查新冠疫苗的安全監測數據，另外也有一組負責疫苗安全的專家在為聯邦官員們提供意見與指導。
根據疾病控制與預防中心統計，美國目前約有900萬人已接受輝瑞或莫德納疫苗注射，目前有29人通報接種疫苗後出現過敏反應，但在此之前並未有人因此喪命，而大部分人在接種疫苗後出現的副作用為手臂酸痛、疲勞、頭痛或發燒。
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