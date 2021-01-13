常飲用山泉水　水蛭藏鼻腔作怪流鼻血

61歲曾男原住民，近來經常出現流鼻血的症狀，初不以為意，雖也曾至屏東某診所做檢查，但卻沒有發現異狀。直到來台中找女兒，女兒帶他至太平長安醫院耳鼻喉科就診，透過鼻腔內視鏡檢查，發現鼻子後面的鼻咽部寄生一條長約5公分的水蛭，醫師林恆甫透過內視鏡以長柄鼻咽器械，才順利將水蛭從男子鼻裡取出，終結他長達數月的流鼻血及不適症狀。

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耳鼻喉科林恆甫醫師表示，生活在水中的水蛭幼體，會利用對溫度和光線變化的敏感，迅速發現與水源接觸的動物，並寄生在牠們身上。患者在山上工作，經常飲用山泉水，可能因此誤將水蛭幼體食入，寄生在鼻咽部吸血且愈長愈大。所以將水蛭從他的鼻孔裡揪出來之後，連患者本人都覺得難以置信，因為他自己也不知道牠是何時進入自己鼻子裡的。

林恆甫說，水蛭除了在鼻腔中寄生外，也曾被發現寄生在口腔、呼吸道、眼球周圍、肛門、陰道和尿道等由黏膜覆蓋的部位。寄生的水蛭會愈長愈大，進而造成呼吸不順暢、有異物感、經常流鼻血、鼻子有搔癢感覺等症狀。一旦長時間沒發現，患者一直被吸血，容易造成貧血及過敏反應，不可不慎。

林恆甫呼籲，民眾切勿飲用不乾淨的山泉水及溪水，因為其中可能都有大量水蛭幼蟲，若是不慎飲用，可能導致幼蟲進入呼吸道或鼻腔，並在人體寄居。吸附在鼻腔黏膜上不斷吸血長大，若再讓水蛭「長住」鼻腔內，腐蝕鼻腔黏膜，鼻子易出現大面積糜爛，經常鼻出血，後患無窮。一旦發現鼻腔有異狀，應立即到醫院就診找出病，千萬不要拖延。