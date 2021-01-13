楊志良喊「開除染疫醫」 醫師職業工會：藐視法規
記者孫唯容/綜合報導
2021-01-13 14:38:05｜2021-01-13 16:58:30
昨（12）日台灣新增2例本土病例，為國內首起醫護染疫， 前衛生署長楊志良在電視節目批評，染疫醫師警覺性不足，更直言「假如我是院長，第一件事情就是把他開除」﹔ 對此，醫師職業工會表示，該言論根本是藐視現行法規、勞動意識零分的表現，要求楊志良道歉。
工會質疑，在本次染疫醫師的案例之中，前署長楊志良是否瞭解該間醫院對於呼吸衰竭重症患者的標準作業流程為何？對於當場人員所身著的個人防護設備有沒有清楚的認知？新型冠狀病毒在插管過程中，患者可能會作嘔、噴出體液，懸浮的微粒所造成的風險，更與一般情況下的感染者接觸難以比擬，此時竟以「懲處說」苛責受害人員，無異「大潑防疫冷水」，更是無視專業的發言。工會表示，「我第一時間就是把他開除」的發言，根本是藐視現行法規、勞動意識零分的表現，難以想像如此陳辭竟出自曾任台灣衛生福利最高行政機構長官的發言。
工會痛批，意見領袖帶頭，引領社會大眾一味檢討醫療人員疏失，除了令防疫人員洩氣，更可能使第一線人員害怕究責、隱藏自己的相關症狀，這難道是我們所想要的防疫國家隊?工會也說，整個醫護界在一年多來的防疫歷程裡，一路踏實努力，配合國家政策，想不到第一時間換來前任長官血淋淋的一句責罵，以楊志良先生的經驗智識、身分地位，如此品行與作為，引起的負面效應已難以挽回，若此刻沒有一句基本的道歉與反省，全台灣的醫護人員皆會恥於承認此人曾任我國衛生醫療最高長官。