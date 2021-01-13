周華健曝持久度差 為防疫勤做心肺運動
記者吳雨婕/綜合報導
2021-01-13 15:22:09
周華健時隔5年宣布全新巡演「少年俠客」於4月10日台北小巨蛋、5月8日高雄巨蛋同步啟動，演唱會取名「少年俠客」，代表的正是周華健走過音樂生涯36年來的成長軌跡，更是他豁達爽朗的生活哲學。而他也透露自己的「持久度」不夠，只有玩音樂的「續航力」最高。
這次為了雙主題演唱會打趣形容要在台上角色扮演的周華健，對於「少年俠客」4個字，坦言覺得有點不好意思，他笑說：「這個年紀要扮大俠如何展現俠氣有點擔心，說自己少年也有點害羞！不過若是俠客的心，我有，少年的童心未泯『幼稚』這塊，我也還在，從沒少過！」他自嘲凡事都是三分鐘熱度，像是騎腳踏車、玩電動、組模型都有興趣，但有著小孩子性格的他就像玩玩具一樣無法持久，反觀至今最有「續航力」的就是玩音樂這件事。而除了心境保持年輕，外表也保養得宜的周華健，透露自己為了健康及防疫長期做心肺運動，儲備體力之餘也為攻雙蛋做準備，他透露：「夏天去游泳，最近因為天氣太冷，家裡跑步機，踏步機應有盡有，幾乎每個禮拜固定3天會運動！」問周華健是否會有賣票壓力？樂觀個性如他提到：「什麼時候賣票都有壓力，尤其防疫期間，所以永遠都有壓力。與其這樣倒不如別想太多順著走，把演唱會做到精彩及盡善盡美，才是我的工作及責任！」
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