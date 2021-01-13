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稱馬雲「特別肥的韭菜」　中國資深記者：恐怕凶多吉少

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-01-13 15:16:04｜2021-01-13 15:41:03

馬雲
▲馬雲曾經力挺「996」工作制度，甚至說在BAT（百度、阿里巴巴、騰訊）能夠996是修來的巨大福氣。（圖／美聯社／達志影像）
中國電商巨頭阿里巴巴（Alibaba Group）創辦人馬雲10月於上海論壇公開呼籲改善中國金融體制後，至今已2個多月沒有再次露面，甚至缺席公司舉辦的節目評審；阿里巴巴以及螞蟻集團（Ant Group）也成為中國監管部門加大執法的目標之一。中國資深記者認為，馬雲恐怕已凶多吉少，因為其公司觸及的產業正是中國當局最重視的幾個領域，加上壓榨勞工的工作模式激起廣大民怨，導致馬雲深陷非常危險的境地。
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美國之音》報導，根據富比士（Forbes）統計，馬雲身家大約4377.2億元人民幣，已連續3年蟬聯中國富豪榜首。在擴展阿里巴巴帝國的同時，馬雲的言論也時常引起爭議。例如，馬雲曾公開支持1989年中共當局鎮壓民運人士「不是完美的決定，但是最正確的決定」並誇讚中國網路管控「很有水平」。
激起中國內部民怨的爭議則是「996工作制度」（每早9點上班，晚上9點下班，一週工作6天），2019年這種工作模式引發廣泛爭議後，馬雲在公司的內部交流會卻大加肯定996，甚至誇讚在中國BAT（百度、阿里巴巴、騰訊）可以996是「巨大的福氣」；然而當時馬雲才剛在某節目中自稱，後悔每日忙於工作，沒有時間陪伴家人。該言論流出後，引起中國民眾巨大反彈，馬雲才急著滅火說996一點也不人道。

▲中國職場激烈的競爭、高漲的房價，加上996工作制度，讓不少上班族生活艱辛。馬雲肯定996的消息一傳出，馬上引起劇烈的輿論反彈。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國職場激烈的競爭、高漲的房價，加上996工作制度，讓不少上班族生活艱辛。馬雲肯定996的消息一傳出，馬上引起劇烈的輿論反彈。（圖／美聯社／達志影像）
中國上一位消失的超級富豪是鄧小平的孫女婿、安邦保險董事長兼總經理吳小暉，吳小暉在2018年因「詐騙罪」被判刑18年之前也消失在公眾面前一段時間。對於馬雲的未來推測，《美國之音》引述美國智庫美國企業研究所在駐學者史劍道（Derrick Scissors）認為，馬雲的結局不會比吳小暉還慘，因為安邦的行為比阿里巴巴要更惡劣的多，而且阿里巴巴在海外具有知名度。

史劍道認為，馬雲的遭遇可能比較接近復星集團董事長郭廣昌，郭廣昌曾在2015年底據報失聯，疑似捲入時任上海副市長艾寶俊貪污一案，幾天後現身發表演講，但並未提及調查一事。史劍道指，馬雲可能受到了中國政府的訊問，但不一定會下獄。

中國退休的資深記者高瑜認為，馬雲現下凶多吉少，不排除可能比吳小暉更慘。高瑜表示，中國人現在喜歡用「割韭菜」這種說法，馬雲顯然是一棵「長得特別肥的韭菜」，誘人收割的誘惑力特別大，因為馬雲更有錢，而且還涉足金融、傳媒、娛樂業，還有支付寶（Alipay），這些都是中共特別看重的領域，再加上996工作制累積的民怨，使馬雲面臨在劫難逃的超危險境地。
▲馬雲宣布一年後辭去阿里巴巴集團董事局主席當老師去（圖/翻自阿里巴巴微博）
▲馬雲雖然爭議不斷，但其鼓勵創業、熱衷公益的良好形象仍然贏得不少人的支持。（圖／翻自阿里巴巴微博）
 
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