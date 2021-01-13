美濃「橙蜜香」番茄評鑑冠軍出爐　陳其邁動手做水果沙拉

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▲Youtube頻道「克里斯餐桌」的克里斯主廚，和市長陳其邁、立委邱議瑩、美濃區農會總幹事鍾清輝一起做「橙蜜香」番茄油醋水果沙拉。（圖／記者鄭婷襄攝）

陳其邁表示，蓮霧是六龜農民主要的收入，因連續寒流低溫導致寒害農損，影響農友收益甚鉅，他1月10日隨同向行政院蘇院長考察時，就當面向蘇院長反映高雄地區蓮霧受損，當天中央就公告蓮霧寒害救助，救助金每公頃9萬元與有機肥料補貼，每公頃最高1萬2千元，也要求農業局與六龜公所加速勘災，從寬從速協助農友。