美濃「橙蜜香」番茄評鑑冠軍出爐 陳其邁動手做水果沙拉
記者鄭婷襄/高雄報導
2021-01-13 15:29:05
高雄市長陳其邁今（13）日上午到美濃參加2021年第九屆美濃「橙蜜香」番茄品質評鑑競賽頒獎，冠軍、亞軍、季軍分別由彭達裕、黃偉宸、溫炳貴奪得，現場也請來Youtube頻道「克里斯餐桌」的克里斯主廚和市長陳其邁、立委邱議瑩、美濃區農會總幹事鍾清輝等人一起做「橙蜜香」番茄油醋水果沙拉。
「橙蜜香番茄、紅豆、敏豆、白玉蘿蔔」號稱美濃冬季裡作四大天王，美濃白玉蘿蔔季後，橙蜜香番茄也接著登場，高雄市農業局表示，美濃番茄種植面積本期約204公頃，其中以橙蜜香為主，約有130公頃，為高雄市最大產區，其喜冷涼氣候，主要產季為每年12月至翌年4月，絕對是今年春節最佳水果。陳其邁表示，美濃的四大天王「橙蜜香番茄」一年的產值大概有三億，尤其是在過年期間，又象徵大吉大利，所以是在春節期間不論是送客或者是在家吃的最好選擇，並推薦民眾過年的時候來美濃，不僅是有溫暖的陽光、濃厚的人情味，又有客家本色，更重要還有最好吃的橙蜜香番茄，這次也採購了100箱冠軍「橙蜜香番茄」，有訪客來的話這就是伴手禮最好的選擇。
而因為1月接連而來的三波寒流，正值收穫期的六龜蓮霧陸續傳出裂果及落果等現象，高雄六龜地區蓮霧種植約344公頃，截至13日上午10點統計，蓮霧寒害被害面積達45.8公頃，農損累計達402萬2千元。
陳其邁表示，蓮霧是六龜農民主要的收入，因連續寒流低溫導致寒害農損，影響農友收益甚鉅，他1月10日隨同向行政院蘇院長考察時，就當面向蘇院長反映高雄地區蓮霧受損，當天中央就公告蓮霧寒害救助，救助金每公頃9萬元與有機肥料補貼，每公頃最高1萬2千元，也要求農業局與六龜公所加速勘災，從寬從速協助農友。