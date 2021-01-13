國安基金去年護盤207天淨賺2.58億　買進了這19檔股票

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國安基金第7次進場護盤從3月20日至10月12日共207天，而且只花了7.57億元買股，若加計國安基金在這次進場標的獲配現金股利0.35億元，合計獲利2.68億元，在扣除融資利息費用0.03億元及委託證券商進場及處分持股相關費用0.07億元，總計淨利2.58億元，投報率達34%。
至於大家最好奇的投資標的，根據國安基金公布的持股明細，在護盤這段時間共買進19檔股票，包括台積電、鴻海、台達電、廣達、可成、南亞、台塑、統一、台化、台泥、彰銀、華南金、富邦金、國泰金、玉山金、元大金、兆豐金、中信金及第一金。
不過，去年10月12日國安基金決議退場，統計3月20日進場護盤至10月12日，當日台股收盤12955.91點，累計上漲4274.57點，漲幅達49.24%。國安基金也自10月13日起，在兼顧穩定市場股價與流動性考量下，陸續出售持股，並於11月9日順利處分退場，當日收盤13127.47點，處分期間累計上漲171.56點，漲幅1.32%。
國安基金也強調，處分期間台股仍正向平穩上漲，退場當日收盤13127.47點，處分期間累計上漲171.56點，漲幅1.32%，而投資的19檔股票，除彰銀、可成及統一虧損出場之外，其他都有賺，又以台積電買進成本1億6856萬3898元，出場淨賺1億2162萬1107元最多，可說國安基金這次護盤獲利幾乎一半都靠自台積電貢獻。