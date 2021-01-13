中市民「交通卡」綁卡　異常扣款遭要求換卡

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周永鴻指出，昨日不少民眾反應收到交通局的E-mail，表示自己雖然沒被扣款，但是收到email表示，您先前使用的愛金卡遭到優惠註記取消，但為了保障權益應在24日之前重新綁定，否則會失效。市府面對錯誤扣款及綁卡的相關問題，不僅是頭痛醫頭，要民眾綁別張，讓許多人跑好幾趟辦理綁卡。而且宣導也不夠清楚，竟然用E-mail向民眾宣導icash2.0 目前無法綁卡的問題，這都反應盧市府政策規劃不周所造成的問題。
賴佳微表示，交通局對於改善綁卡的技術問題及民眾被誤扣的款項，都沒有具體承諾期程，面對政策改變也沒有向市民周知，現在民眾向捷運站辦理綁卡的人員詢問愛金卡的後續事宜，卻收到要2個月才能解決技術問題，但這樣的訊息交通局向所有民眾告知了嗎？還是底下的綁卡人員也完全搞不清楚狀況？這樣的處理方式真的消極又散漫。
江肇國表示，從雙十公車市民綁卡政策推出至今，不斷看到交通局一再出狀況，卻沒看到一個有系統的應對方式。甚至今已經有民眾是三度赴現場綁卡，問題卻一再出現。如果愛金卡真的無法使用，那應該廣為周知，不是每個人都會有固定收E-mail的習慣，而當24日期限一到，到時候民眾陸續反應被扣款，到得到的回應是不受理，是不是又要再一次引起民怨？
議員批評，當初對雙十公車市民綁卡宣導時，就表示部分卡片不建議綁定，卻又開放民眾綁定，等出了狀況再將責任推給廠商，給市民增加無謂的行政流程。要求交通局一週內全面檢討目前開放綁定卡片種類已經發生及可能發生的技術問題，並儘速解決，並要求強化宣導公車綁卡的管道。