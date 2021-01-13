歐棒咖啡插旗鐵鹿大街 新美式紐約風標榜美食大熔爐

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歐棒咖啡第三家分店插旗鐵鹿大街，簡約明亮風格提供舒適用餐環境，也吸引來往旅客願意坐下來喝杯咖啡歇歇腳。創辦人田乃文表示，歐棒以新美式紐約風呈現，就像紐約是個大熔爐一樣，歐棒菜單中，處處可見中西方餐飲元素大融合，例如義大利麵食中，一道神奇香料剁椒鯛魚義大利麵，靈感來自川菜剁椒魚，結合義大利紅醬與寬扁麵條，如此中西交融毫不違和，反而激盪出「神奇」好滋味。

▲歐棒咖啡插旗鐵鹿大街，新美式風格主打美食大熔爐 ，菜色多元份量足。（圖／記者金武鳳攝，2021,1.13)

採用中西餐飲混搭而開發的新口味，還有老北京義大利拌麵，將火鍋沾醬如胡麻醬、芝麻醬調入義大利麵中，香氣撲鼻。西安雙蛋義大利拌麵及油條椒麻拌麵也都是中西餐飲混搭，初上門的客人，光看菜單就勾動食欲，成為必點人氣餐。至於飲料，將台南阿婆手工蜜餞混搭各味水果氣泡飲，繽紛色彩加上蜜餞酸甜滋味，是年輕族群的最愛。



▲歐棒咖啡主打新美式風格，不少菜色中西餐食元素結合，這道剁椒魚與紅醬義大利麵的結合，激盪出神奇好滋味。（圖／記者金武鳳攝，2021.1.13)





歐棒咖啡餐食口味多元，自製的紅醬、白醬、青醬，運用在燉飯、漢堡、輕食及烤薄餅等，無論以中式、台式、歐洲鄉村式、南洋風等呈象，都能創造出獨特風味。以手工布魯克林薄餅系列為例，刷上手工醬汁搭配不同主料，薄餅香脆，融入醬汁的燻雞、培根或小卷鮮甜入味，無論大小朋友都是一片接一片，欲罷不能。





值得一提的是，歐棒咖啡主客群是來往旅客，方便他們不便久等，歐棒克服烹調技術，包括烤薄餅、醬燒飯等都標榜「快速上菜」。究竟有多快？田乃文舉例說，一般烤薄餅約莫須要20分鐘工序，歐棒5分鐘就能搞定。至於泡菜豬肉醬燒碗等系列，點餐後，也能在十分鐘內上桌，且保證美味不打折。



▲歐棒咖啡餐飲有不少混搭元素，諸如老北京、西安美食及油條等元素，都成了歐棒義大利麵素材。 （圖／記者金武鳳攝，2021,1,13)





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