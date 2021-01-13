捷運宅交易熱區出爐！環狀線「幸福站」奪下雙北冠軍

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永慶房屋業管部協理謝志傑表示，中山國小站周邊生活圈發展成熟，各項機能完備，產品型態多元，且住宅均價59.7萬元，與台北市中心捷運宅相比較為親民，因此受到不少自住民眾的青睞。
謝志傑指出，位居第二的內湖站，在內湖科學園區吸引許多高科技產業及企業總部的進駐下，帶入龐大的就業人口，購屋需求也隨之提升，加上周邊生活機能便利，因而成為內湖科技人購屋首選，近期因交易多筆高單價住宅，如「雙湖匯」及「潤泰京采」，更是推升住宅均價來到60.8萬元；新北投站則因4字頭的親民房價，吸引不少首購民眾進場購屋，成為北市熱銷捷運站第三名。
新北市由通車即將滿周年的環狀線幸福站居冠，交易量高達492件，更是高居雙北市第一名。謝志傑說明，幸福站緊鄰新莊舊市區和頭前重劃區，周邊公共設施、學區、商圈資源完善，房屋價格親民，因此吸引想逐捷運而居的首購族入住。
住商不動產新莊副都心中原加盟店經理林聖峰也表示，幸福站周邊有頭前運動公園等綠地，同時也是頭前國小、國中學區，交通方面更有捷運加持，更有高速公路經過，距離台北市市區僅10分鐘車程就能抵達，整體而言，生活機能相當不錯。
至於幸福站去年能有爆量交易，最重要因素還是房價。林聖峰表示，幸福站周邊大多屬於5到8年左右的中古屋，屋況仍相當新，但成交價約介於42至45萬之間，以捷運宅的價格而言，比新北市的板橋、中和、永和等地的房價更親民，因此吸引許多換屋族；再加上這批持有5到8年屋齡的屋主，當初購入時的平均單價約落在28萬左右，在去年房市買氣大好又有獲利空間之下，不少人會選在當時出手賣房換屋，因此助長周邊交易量成長。
林聖峰分析，新莊副都心周邊有宏匯廣場正式開幕，同時近期也有許多大企業總部即將進駐，預計將為當地帶來2萬人左右的工作機會，這也將帶動新莊周邊買屋、租屋市場；而新莊副都心由於土地成本較高，房價約在5字頭以上，這時就會有客戶轉而來到幸福站周邊看房或租屋，畢竟這兩個地區的生活機能相近，但後者的房價卻親民許多。
新莊副都心站一甩過去荒涼、不便的印象，強勢回歸新北房市交易熱區第二名。謝志傑指出，新莊副都心站受惠於宏匯廣場開幕，以及新北知識產業園區、中央合署辦公大樓、台灣電影文化園區等建設題材，加上便捷的交通及生活機能陸續到位，吸引到不少置產客群，以418件排名第二，今年也因成交多筆高單價住宅，如「遠雄九五」、「宏普MAX」及「中央星鑽」，讓住宅均價來到43.3萬元。
緊追在後的是林口站，以414筆位居第三。謝志傑表示，隨著政府、企業重大建設相繼落實，加上機場捷運通車帶來的交通便利性，讓當地商業與生活機能愈加完善，在眾多題材的逐步到位下，加上2字頭超甜房價，自然吸引首購及置產族群的進駐。
最後，謝志傑指出，若從捷運線觀察，可以發現今年雙北市熱銷捷運站中，捷運中和新蘆線共有4個站點上榜，包括中山國小站、古亭站、蘆洲站及景安站，可說是大台北買氣最夯捷運線。
謝志傑分析，主要原因是中和新蘆線橫跨北市、中和、新莊、三重與蘆洲，行經路線皆為人口密集區，多數站點周邊生活機能成熟、工作機會多，且房價從3字頭到7字頭都有，具有多樣性的選擇，也因此成為民眾熱門購屋捷運線。
謝志傑補充，若從雙捷運站觀察，則有西門站、古亭站與景安站上榜，因周邊生活圈發展完善加上捷運轉乘的優勢，南來北往交通相當便利，只要價格合理，民眾在周邊購屋意願相當高。