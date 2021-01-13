3綠委萊豬棄權被送中評會 常委評估：會被處分
記者劉育辰/綜合報導
2021-01-13 16:36:06｜2021-01-13 16:36:30
立法院2020年底針對萊豬進口相關行政命令進行表決，屆時民進黨團決議一致性投票，但仍有黨籍立委林淑芬、江永昌、劉建國等人選擇不投票而棄權。民進黨中常會今（13）日民進黨秘書長林錫耀在報告事項中提到，會將3人送交中評會處理。
民進黨立院黨團黨團大會去年底決議，停止棄權的3名立委停止黨團黨權運作3年並罰款3萬元，未來將無法選擇立法院委員會、參加召委選舉及擔任黨團幹部，此案並送黨中央處理，作為未來選舉提名的參考。據今日民進黨中常會與會者轉述，今天林錫耀在報告事項中提到，3人將送交中評會處理。會議中常委陳茂松表示，國會議員有免責權，但現在黨團對立委的處罰比免責權還要重，不太合理，他雖不贊同棄權的行為，但基於一事不二罰，中評會應思考處分，也會尊重中評會結果。
不過，民進黨團總召柯建銘認為，這次在表決前就向黨團成員說棄權、明跑票的嚴重性，並非一事二罰，而是同一件事。一名不具名的常委分析，這次中評會一定會對這3名立委進行處罰，因為評委中沒有人是立委身份，對於黨的規章，立場會採比較硬。加上這次3名立委棄權，引起許多民進黨立委不滿，這也是中評會會處置的原因之一；但基於2022年選舉考量，需要劉建國出來參選雲林縣長，所以停權處分應該不會多於1年。