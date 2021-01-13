日本全面禁止外國旅客進入 取消含台灣等11國商務入境
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-01-13 16:51:22｜2021-01-13 17:00:11
日本近期爆發第三波新型冠狀病毒（COVID-19）疫情，今（13）日通報新增2185確診病例，日本中央政府於7日宣布東京首都圈（東京、千葉、埼玉、神奈川）進入緊急狀態；今日宣布擴大緊急狀態範圍，同時暫停開放含台灣在內的11國人士持商務簽證入境，全面禁止外國旅客進入。
據日本媒體報導，日本中央政府上午宣布，包含先前發布緊急狀態的東京首都圈1都3縣，防疫範圍將擴大至櫪木、岐阜、愛知、京都、大阪、兵庫、福岡，共計11個都府縣進入緊急狀態。由於變種新冠病毒疫情嚴重，世界各地、日本也發現感染變種病毒的案例，近期巴西還輸入4例全新變種病毒的案例至日本。為防止疫情加劇，日本上個月底宣布「鎖國」，但出於經濟、外交關係考量，仍維持開放11個國家、地區的人士持商務簽證入境。
先前，地方政府包括東京首都圈共4名知事、以及自民黨外交部會都呼籲中央政府收緊邊境管制，日本政府今日宣布將全面暫停外國旅客入境，政策預計維持至2月7日，同目前各地緊急狀態的日程。
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