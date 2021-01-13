名家論壇》錢震宇／克拉夫特來與不來之間

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很多台派人士，聽聞克拉夫特將訪台，便興奮異常，不是要拿台灣國旗幟去接機，就是要拿台灣入聯貼紙去歡迎，躍躍欲試、好不開心。先不論克拉夫特在美國國內被批評表現不佳、欠缺專業，好歹也看看人家發出的新聞稿，裏頭明確表示將會「依據台灣關係法、美中3項聯合公報及對台6項保證，同時遵循美國『一個中國』政策，支持並強化台灣的國際空間」。
也就是說，克拉夫特就算來到台灣，其遵循的還是「一個中國」的原則，即便在台灣說了一些讓台派人士很爽的話，都是空談，起不了任何作用。而國際組織也不會因為克拉夫特說了什麼就對台灣有所通融，大家等的還是拜登團隊的外交政策，而新政府上任後通常需要半年到一年時間，才會有比較清楚的外交戰略圖像。
川普此舉，與其說是對台友好，不如說是給拜登難堪。
因為他既傷不了中共當局政策，也幫不了中華民國台灣政府。尤其是煽動支持者、變相鼓勵支持者暴動的行為之後，川普團隊在美國及國際上已經毫無立足之地。
外媒報導，就連原本龐培歐要出訪的盧森堡、比利時等國高層，都因為「佔領國會」事件而覺得會見龐培歐是一件難堪且羞恥的事而取消見面。唯一還相信川普的看來就只剩下蔡英文政府了，所以一旦聽到克拉夫特要訪台，便雀躍不已，絲毫沒有想到可能與新政府外交團隊及政策有所牴觸。
克拉夫特來與不來之間，民進黨根本沒想好應對之道，合理推斷也沒向拜登團隊通氣，蔡英文只想到又可以宣傳美台關係、又可以刺激中共、又可以對內宣傳，只看表面、不談實質。以至於美方取消訪台後，頓失作為，又不敢指責美方無信、又不能說中共顢頇，立場極為尷尬。
最令人看不起的是，蔡政府把官員訪問當成政治提款機，不成之後就當沒這回事，民進黨立委陳亭妃竟還說克拉夫特取消訪台「國民黨要負最大責任」，是被國民黨批評所致。哇塞！原來國民黨的聲量已經大到可以影響到美國國務院的政策，那我們外交部跟總統府應該都可以打包走人了。
蔡政府自己外交判斷失準，卻被民進黨國會議員說成是在野黨的責任，這真的很敢講。
克拉夫特在川普任期的最後幾天進行最後一次官式訪問的目的只有一個就是「激怒中共」，但結果是美方取消行程，足以證明拜登政府已開始接手外交及亞太政策，不希望在此時徒生爭端，當然更是要防止川普等一干人有失控的行為。
來與不來之間，是川普與拜登間的政治角力；對台灣來說，來與不來之間，只是淪為政治口水，變成執政黨批評在野黨唱衰台灣，以及網友相互吐槽的話題，是可惜、更是悲哀。
由此事件可知，蔡政府漠視外交專業、一貫粗俗短淺的外交手腕，只會依舊被中美兩大強權玩弄於股掌之間，毫無招架之力。
●作者：錢震宇／國民黨智庫副發言人、資深媒體人、開放智庫發起人
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