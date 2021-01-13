WHO專案小組赴中調查新冠肺炎　傳蓬佩奧強力介入

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▲消息人士表示，蓬佩奧準備提出的新證據將宣稱，新冠病毒是武漢病毒實驗室科學家培養的產物。（圖／翻攝每日郵報）

報導中還提及，蓬佩奧將指控WHO拒絕調查武漢病毒實驗室，是在協助中方掩蓋事實。哈佛·麻省理工學院分子生物學家艾琳娜（Dr. Alina Chan）長期研究新冠肺炎病毒的起源，她表示中國日前已經否認病毒起源自武漢華南市場的說法，並說「若我們不樂見這樣的疾病大流行再出現一次，那麼追溯它真正的起源是非常重要的。」





英國外交部與國安消息人士則證實，已預期川普政府下台前會發表此一說法，但強力反駁此論點，並提出英美情報圈普遍都認為，「科學證據未支持（新冠肺炎）從實驗室外洩」，公認觀點是疫情起源自大自然中。





太陽報則稱英國內閣正進入「紅色警戒」，防備川普政府在下台前夕插手病毒起源調查。一位外交高層透露，未來幾天什麼事情都有可能發生，新冠病毒起源在他們找中共算帳的清單上排第一。另一位政府內部人士補充，越來越多傳聞指向川普與蓬佩奧正在規劃，要對中共處理新冠疫情的手法進行「毀滅性打擊」。