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WHO專案小組赴中調查新冠肺炎　傳蓬佩奧強力介入

國際中心陳問荷/綜合報導

2021-01-13 19:04:59｜2021-01-13 19:20:13

▲美國國務院國務卿蓬佩奧（Pompeo）宣布取消對台交往內部限制。（圖／美國國務院）
▲英國媒體報導稱美國國務卿蓬佩奧將大力介入WHO小組前往中國調查新冠肺炎。（圖／取自美國國務院）
世界衛生組織（WHO）組成的專案小組將在14日抵達中國武漢，調查新冠肺炎起源，英國媒體報導指出，美國國務卿蓬佩奧將出手干預調查，並可能以「揭露病毒是由武漢實驗室洩漏」的重要證據，作為卸任前夕對中國最後一擊。
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根據英國《每日郵報》報導，消息人士表示，蓬佩奧準備提出的新證據將宣稱，新冠病毒並非從蝙蝠、穿山甲或其他生物自然傳播到人類身上，而是武漢病毒實驗室科學家培養的產物，並稱武漢病毒實驗室與中共解放軍密切往來，內部的最高級保安區是軍民「共用」。
▲英國《每日郵報》引述姊妹報《星期日郵報》的報導，指中國當局刪除大量武漢病毒實驗室內的資料，引發外界擔憂病毒溯源工作受阻。（圖／NOWnews資料照）
▲消息人士表示，蓬佩奧準備提出的新證據將宣稱，新冠病毒是武漢病毒實驗室科學家培養的產物。（圖／翻攝每日郵報）

報導中還提及，蓬佩奧將指控WHO拒絕調查武漢病毒實驗室，是在協助中方掩蓋事實。哈佛·麻省理工學院分子生物學家艾琳娜（Dr. Alina Chan）長期研究新冠肺炎病毒的起源，她表示中國日前已經否認病毒起源自武漢華南市場的說法，並說「若我們不樂見這樣的疾病大流行再出現一次，那麼追溯它真正的起源是非常重要的。」

英國外交部與國安消息人士則證實，已預期川普政府下台前會發表此一說法，但強力反駁此論點，並提出英美情報圈普遍都認為，「科學證據未支持（新冠肺炎）從實驗室外洩」，公認觀點是疫情起源自大自然中。

太陽報則稱英國內閣正進入「紅色警戒」，防備川普政府在下台前夕插手病毒起源調查。一位外交高層透露，未來幾天什麼事情都有可能發生，新冠病毒起源在他們找中共算帳的清單上排第一。另一位政府內部人士補充，越來越多傳聞指向川普與蓬佩奧正在規劃，要對中共處理新冠疫情的手法進行「毀滅性打擊」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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