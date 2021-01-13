周渝民睽違9年接台劇　談F4成軍20周年：我可以配合

華語劇集《逆局》今（13）日舉辦卡司發布會，該劇由周渝民（仔仔）、張榕容、李銘順、朱軒洋、曾敬驊、紀培慧、吳興國主演。這也是仔仔睽違9年在台拍戲，而張榕容和周渝民曾在2001年合作《貧窮貴公子》，兩人20年沒見，當年才14歲的張榕容透露仔仔都沒什麼變，「我一直都很尊敬他」。今年也是F4成軍20周年，對於合體計畫，周渝民透露自己可以配合，要看大家時間。

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被問到對於當年的張榕容有什麼印象，周渝民表示當時F4正紅，行程就是拍戲、錄音室、演唱會不斷循環，睡覺也只能睡2、3個小時，對於當時身邊的人事物，都沒有特別印象。

▲周渝民出席《逆局》卡司發佈記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.01.13）

而劇中新生代代表朱軒洋、曾敬驊，其中朱軒洋因戲與仔仔熟識，周渝民透露常會陪後輩一起講一些廢話，「他跟我留Line，訊息都不回的！」朱軒洋聽後只說：「現在年輕人都已讀不回的。」記者會上，朱軒洋喊冤表示，現在都會回訊息了，還爆料仔仔實在很奇怪，一下沒回他訊息，2分鐘後就被他說「都不用回的喔」，當下朱軒洋才剛收工，卻被仔仔這樣對待笑喊「壓力很大」。

▲《逆局》正在拍攝中。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.01.13）

而F4今年迎來成軍20周年，被問到是否有合體計畫，仔仔表示前幾年有討論過，但後來不了了之。他認為，F4是偶像團體，對比他現在演員的狀態，需要花時間成為偶像的樣子，「我是沒什麼意見，比較需要有時間準備，大家有決心，我可以配合塑造（成偶像）。」