蓬佩奧不受歐洲待見 專家：美駐聯大使訪台也被波及
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-01-13 17:50:58
國國務院今（13）日宣布，為致力於權力交接工作，取消所有出訪行程，包括駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）的訪台行程。對此，戰略和國際問題研究中心（CSIS）中國專家葛來儀（Bonnie Glaser）認為，很可能是國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）訪歐之行踢到鐵板才波及到其他官員。
葛來儀向《南華早報》分析，推測蓬佩奧對於多位歐洲領導人拒絕會見他備感冒犯，一氣之下取消了所有的外訪行程。葛來儀認為，鑑於美台關係發展，國務院整體行程取消與克拉夫特的訪台之行並無太大的關聯。美國政治新聞《政客》（Politico）先前引述多個歐洲官員消息，蓬佩奧原本預計前往比利時，與該國總理、外交大臣以及北約（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）會面，但這些人先前都嚴厲的批評川普煽動暴力，或是川普支持者危害民主，而蓬佩奧至今只公開批評過暴力示威，並未指責川普，加上雙方就賠償受迫害猶太人問題長期存在矛盾。史丹佛大學國際問題研究所學者馬斯卓（Oriana Skylar Mastro）認為，整體來看，各界都不想再與川普政府太多牽連。這也是為什麼歐洲不願在美國國會暴亂之後、川普任期僅剩下一週的時間點，與川普政府的官員會晤。