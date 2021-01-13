呂薔積極經營Podcast節目 許願想被更多人認識
記者吳雨婕/台北報導
2021-01-13 17:56:06
「I LOVE BANKSY特展」於去年的聖誕節開展，今（13）日歌手呂薔、許書豪前往朝聖，想在年前搶看這位藝術家的風采，同時為自己的創作蒐集靈感。2人也分享了新年規畫，許書豪透露正在籌備拍攝新歌MV；呂薔則是積極經營Podcast節目。
現場被問到Banksy的精神與畫作對自己帶來的靈感或影響，許書豪分享：「Banksy透過社會觀察的角度來創作，與自己在音樂創作上的角度相似，喜歡觀察生活，將紀錄寫進歌曲，現在自己當老闆身兼視覺總監，看到Banksy的創作更相信音樂跟視覺藝術上是互相影響的。」與許書豪一起看展的呂薔則是透露：「自己一直以來都很喜歡看展覽，不能完全說Banksy影響自己些什麼，但從自己聽的歌、看的展覽，都是形塑出自己的樣子，緊扣著自己的生活方式。」而展覽參觀結束後，2人也各自分享新年規畫，許書豪透露，正密集籌備拍攝新單曲MV；呂薔則是持續在錄製自己的Podcast節目《A！呂知道嗎?》，希望用自己的方式讓更多人透過音樂、聲音認識自己，也期待未來有更多作品與大家分享。