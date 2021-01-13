川普印太戰略解密護台　中：以台制華是徒勞的

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中國外交部下午舉行例行記者會，趙立堅在回答媒體提問時，作上述表示。
趙立堅首先說，美方「一些政客」企圖透過解密有關文件留下所謂遺產。但這份文件的內容「恰恰暴露了美國藉『印太戰略』遏制打壓中國、破壞地區穩定的險惡用心」，這實質上是一份「維霸戰略」。
他聲稱，這一內容嚴重違反美國政府在台灣議題上「向中方作出的嚴肅承諾」。「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分」，中國「有決心、有信心、有能力挫敗任何形式的外部勢力干涉和台獨分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整」。美方任何「以台制華」圖謀都是徒勞的。
趙立堅宣稱，中方敦促美方充分認清台灣議題的高度敏感性，確實恪守「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」規定，慎重妥善處理台灣議題，「不向台獨勢力發出錯誤信號，不要在錯誤和危險的道路上越走越遠」，以免嚴重損害台海和平穩定和中美關係。
他又說，這一文件「冷戰思維突出，軍事對抗色彩濃厚」，「嚴重威脅地區和平與發展前景，理應被掃進歷史的垃圾堆」。
趙立堅還說，美方「熱衷於拉幫結派，搞小圈子，採取挑撥離間等不光彩伎倆，充分暴露了美國是地區和平穩定的破壞者、團結合作的攪局者、麻煩製造者的真面目」。（編輯：繆宗翰）1100113