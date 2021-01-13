犇向2021金牛年 畫家許文融辦「汗牛充棟」創作展

犇向2021金牛年，畫家許文融以「汗牛充棟」為主題，今天起在日月千禧酒店展出作品22幅。搭配畫展，日月千禧點心坊主廚蘇育民，創作「牛耕芳草地」藝術甜點，超萌乳牛漫步開心農場，童趣又應景，成為拍照嬌點。

我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市日月千禧酒店迎接牛年到來，邀請擅長以牛為創作主題的藝術大師許文融舉辦個展，展期直到3月底，今天舉行創作開幕式，日月千禧酒店總經理許瑄芷表示，「汗牛充棟」創作展，除了應景呼應牛年，也替酒店注入年節喜慶氛圍，牛轉乾坤，期待為新的一年帶來幸福契機。

▲日月千禧點心坊主廚蘇育民以翻糖創作的「牛耕芳草地」藝術甜點，可愛又超萌。（圖／金武鳳攝，2021.1.13)

文化局長張大春也來致意表示，許文融是台灣知名藝術家，也是台中之光，作品廣被典藏，希望牛年到來，可以「牛」轉乾坤、「牛」轉疫情。

許文融1964年出生於彰化縣大城鄉，小時候因為家境清寒，5歲開始放牛，終日與牛為伍，對牛一舉一動觀察入微最為熟悉，而這段歲月也成為人生中最具情感記憶，影響之後創作的思維與風格。

▲日月千禧酒店點心坊主廚蘇育民創作的藝術點心，精緻可愛，讓人捨不得動口。（圖／記者金武鳳攝，2021.1.13)

現任建國科技大學教授美術館長的許文融表示，他的創作領域橫跨水墨、油畫、書法、素描、雕塑，風格上寫實與抽象兼具。牛系列作品充滿對童年的緬懷，與對自然的關懷，抽象水墨巧手重現田野純樸風光，抽象油畫則結合東方筆墨氣韻及西方媒材，展現別具氣韻靈氣。

搭配畫展，點心坊主廚蘇育民以翻糖手工打造「牛耕芳草地」甜點，展現童趣十足的萌牛及開心農場的場景，陳列在大廳中，吸引觀眾爭相搶拍。