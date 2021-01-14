台積電法說會下午登場　市場聚焦訂單狀況與資本支出

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而台積電將在今日下午舉行法說會，在此之前，外媒報導，英特爾最快將於21日說明晶片委託台積電的生產細節，英特爾與台積電的合作計畫，將由英特爾的新款個人電腦第二代獨立顯示卡晶片「DG2」先行，採台積電7奈米生產。雖然英特爾、台積電都未對此有回應，但已經讓市場充滿想像空間，不僅台積電股價創天價，也帶動台股再創新高。
台積電5奈米已於去（2020）年下半年出貨，3奈米也預計2022年下半年量產。法人預估台積電技術領先，再加上掌握5G與高效能運算商機，去年資本支出估達170億美元，認為今明年台積電資本支出都將維持高檔，估今年上看220億美元，明年甚至可能來到250億美元。
也因此外資紛紛調升目標價，多家內外資機構看好台積電，有的調高到640元、650元，甚至有美系外資將目標價喊到800元。另外，先前也傳出台積電為了分散貿易戰、科技戰風險，有機會赴日市場，有一說認為可能設立先進封測廠，但也有市場聲音認為是要設立技術研發公司，想必都將成為法人關注焦點。
而關於半導體產業，調研機構TrendForce則指出，從目前接單狀況來看，10nm等級以下先進製程目前除了台積電（TSMC）5nm製程因華為（Huawei）旗下海思（HiSilicon）遭限制投片，主要的客戶蘋果（Apple）難以完全彌補海思的空缺，導致產能利用率維持在約九成外，TSMC 7nm製程及三星（Samsung） 7/5nm製程則分別主要受惠於超微（AMD）、聯發科（Mediatek）及輝達（Nvidia）、高通（Qualcomm）的強勁需求，使產能皆近乎滿載，並將持續至明（2022）年第二季。
展望2021下半年至2022年，為因應眾多高效能運算客戶在2022年強勁的訂單需求，台積電及三星皆已有積極的5nm產能擴張計畫。然進入2022年，TrendForce認為，在迅速成長的高效能運算市場，及原IDM廠（無廠半導體公司）英特爾（Intel）加速委外生產的強勁需求帶動下，先進製程產能將再度進入一片難求的局面。