台美外交頻突破引北京跳腳　中國學者籲當局冷靜

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然而此舉促動了北京當局的敏感神經，中共官媒環球時報發表社評，批評蓬佩奧「喪心病狂」；中國外交部發言人華春瑩則稱克拉夫特訪台一事是「少數反華政客不斷上演最後瘋狂」，不擇手段利用所剩任期破壞中美關係。
南華早報10日報導引述中國多名國際關係學者表示，近期川普政府的外交政策是「絕望的最後一步」，北京應該保持冷靜，不要過度反應，應等待美國政權順利交替後，看看拜登政府要如何做，再做出應對。
北京大學國際關係學院教授王勇表示，「北京不該上了蓬佩奧的當了，而是應該等著看拜登會做什麼決定」。
王勇稱，蓬佩奧近期的政策是「充滿絕望的最後一步」，這反映出他擔心自己的命運。他利用了最後的一段日子，盡可能對拜登造成影響與麻煩。
王勇並稱，可以預期，當拜登上任後，他必須全盤推翻川普的政績，其中也包括調整近期對於中國和台灣的政策。這已是華盛頓必須要做的。
南京大學國際關係學院院長朱峰表示，蓬佩奧的聲明不但違反了（和北京之間）具有法律約束力的國際公報，也違反了美國的相關法律（台灣關係法）。
朱峰認為，儘管現在對中國採取強硬立場是華盛頓的共識，但仍存有底線。「我認為拜登不會對於蓬佩奧的手段照單全收，這太瘋狂了。」
中國社會科學院研究員盧翔形容，這項命令是蓬佩奧試圖為自己留下一些政績。
中國海洋大學國際關係專家龐中英則稱，若照蓬佩奧的聲明，美國確實存在自我約束的來往限制，那麼下一屆政府同樣能自主決定是否要施加相同的約束。
中國官媒新華網在11日發表評論，不但再次稱即將卸任的蓬佩奧是「美國史上最差國務卿」，並指從宣布美國駐聯合國代表訪台，到宣布取消美台官方往來限制，「這些政客在台灣問題上如此不擇手段，無非是想轉移矛盾，最後撈點翻本籌碼。」（編輯：吳柏緯/楊昇儒）1100111