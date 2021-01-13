周渝民駁老婆懷第二胎　當爸心力交瘁「在家太久會慌」

華語劇集《逆局》今（13）日舉辦卡司發布會，該劇由周渝民（仔仔）、張榕容、李銘順、朱軒洋、曾敬驊、紀培慧、吳興國主演。周渝民2015年和喻虹淵結婚，隔年生下一女，日前喻虹淵在IG放上4隻小鴨的照片，引人遐想是否有第二胎。對此，周渝民駁斥老婆懷孕，談到第二胎計畫表示，「不喜歡去計劃，有也好，沒有也無所謂」，對於生子一事順其自然。

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▲周渝民（左）、張榕容（右）睽違20年再合作。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.01.13）

× ▲周渝民（左）、張榕容（右）睽違20年再合作。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.01.13）

對於喻虹淵一張圖引起外界懷第二胎猜測，周渝民表示，「我老婆在這行時間沒有很久，她不知道她做什麼事情會引起別人揣測」，透露夫妻倆私底下不談論演藝圈的事，老婆想做什麼隨興都可，對於鴨子照他不以為意。至於喻虹淵還能出來拍戲嗎？仔仔表示女兒太黏媽媽，完全沒有時間可以拍戲。

▲喻虹淵（右）、周渝民結婚5年多。（圖／翻攝喻虹淵臉書 , 2018.07.25）

× ▲喻虹淵（右）、周渝民結婚5年多。（圖／翻攝喻虹淵臉書 , 2018.07.25）

仔仔女兒4歲多，夫妻倆都是初為人母、人父，「我們很大的精神，都奉獻在女兒身上了，很心力交瘁照顧小孩」，他覺得一個小孩就夠了，自己也沒有其他的壓力。談到教育方式，他笑說因為是女兒所以也兇不起來，但對於長輩該有的講話禮貌，仔仔還是有特別要求。

問到照顧小孩心力交瘁是哪方面，仔仔認為，自己天生就是演員，「我沒辦法在家待太久，讓我休幾天假我會有點慌，我會不知道我還可以做什麼。」演戲活在角色裡，對他來說就是一種釋放，「我才會覺得我的生活有平衡，不用太久時間在做專職爸爸這件事。」