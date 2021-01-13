捷運淡水信義線故障！下班人潮擠爆月台 北捷：供電異常
編輯林莞茜/綜合報導
2021-01-13 19:04:42｜2021-01-13 19:19:03
台北捷運今（13）日晚間6時許因供電異常，導致圓山站開往象山的列車暫停行駛，由於正值下班尖峰時刻，不少乘客被迫在月台上乾等，北捷表示，將持續查修供電異常原因，處理期間，民權西路站至劍潭站採取單線雙向運轉，班距約11分鐘，目前狀況已於晚間6點53分排除，全線已恢復正常營運。
不少通勤族晚間搭乘台北捷運下班，卻遇上列車停止不動情況，民怨連連，許多乘客被迫在月台上乾等，也有部分乘客被請出車廂，對此，台北捷運指出，由於淡水信義線供電異常，民權西路站至劍潭站單線雙向運轉，班距約11分鐘。而雙連站至象山站班距約7分鐘、淡水站至士林站班距約7分鐘。北捷表示，今日晚間6時14分因淡水信義線供電異常，在處理期間，將加強列車與車站廣播及旅客引導，並透過公司官網、台北捷運臉書粉絲專頁加強宣導旅客，呼籲下班及放學的民眾避開民權西路至劍潭站。在經過39分鐘搶修後，北捷再次通知，稱晚間6點53分後供電異常已排除，全線已恢復正常營運，至於供電異常原因，將在收班後詳查。