對王浩宇罷免投票雙標？中選會：選務防疫標準一致
新頭殼newtalk
2021-01-13 19:33:19
桃園市議員王浩宇罷免案周六登場，但因應武漢肺炎疫情升溫，尤其桃園出現2醫護確診案例情況下，中央選舉委員會要求，經地方政府開立「自主健康管理通知書」者，接獲通知檢驗結果前不得進入投票所。因此遭藍營質疑，去年高雄市長罷免時中選會並未提醒，中選會作業疑似雙重標準。中選會今（13日）則強調，執行標準都是一致的。
中選會說明，有關選務辦理與防疫的執行，選務部分既受「公職人員選舉罷免法」的規範，當然防疫的執行則受其他重要法律如傳染病防治法、防疫特別條例等拘束，此即選務機關辦理選務與選務防疫措施的法律基礎。中選會申明，自去年2月以來的各項選務辦理，無論是各地大小補選或各地罷免案的辦理，中選會暨各地選委會也都依前開法律的規定並遵照中央疫情指揮中心的相關指引及決定辦理選務，且亦採最高規格的選務防疫措施辦理選務防疫，而備受各界肯定。
中選會強調，選務的辦理都必須依法定要件及法定程序進行，並配合中央疫情指揮中心的決定、地方政府的法定措施等，進行法定的必要調整，因此外界論及本週六起全國各地的各項補選或罷免選務如何繼續辦理等情，中選會暨各地選委會在辦理各的選務時，均會依此為之，且執行標準都是一致的。
中選會表示，相關的選務防疫措施，中選會暨各地選委會也會持續加強宣導並嚴格執行。同時，中選會暨各地選委會也都會配合中央及地方疫情指揮系統之各項防疫的最新決定，而為選務辦理之必要調整。新聞來源為Newtalk 新頭殼