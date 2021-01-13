不含補助58,980元，PGO綠牌輕電動機車Ur2 Plus輕巧上市！

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外型上，Ur2 Plus同樣以微笑「U」圖騰為主軸，在車頭以一道U型飾條點出微笑意象，搭配高規格的Class-C LED直射式魚眼頭燈與頭燈兩旁的方向燈，一抹淺淺的微笑揚起科技物外的人性親切感。
車體部分則是以類蛋造型設計，車殼採防刮材質，可有效避免停車時的擦碰產生刮痕，且此次更推出五款色系，各種顏色代表不同個性魅力，不管是活潑可愛或低調簡約，都能在 Ur2 Plus上找到最合適專屬於你的顏色，車尾則是以一道U型LED尾燈與全車設計相互呼應，搭配出兼具可愛與科技的讀友樣貌。
其他設計部分，配置全新推出的LCD大液晶螢幕，騎乘資訊一覽無遺，較同級車螢幕大38%，功能介面清楚直覺，讓操作更加效率，此外PGO還有獨家彩蛋，螢幕開啟或關閉同時，儀表上的時速變成眼睛(此款單電池版本有限速：不會有百位數)，分隔線條猶如一絲微笑，轉動同時就像在對你眨眼撒嬌，可愛的互動設計超療癒，讓人都不想下車了！車廂內則設有QC3.0 USB 充電插孔，提供隨手充電的功能，以備不時之需，輕鬆馭電。
同時，Ur2 Plus 採用PGO 自行開發的Scooter原創車架設計，全車重量僅82kg，而坐墊高度僅73cm，並有超省力中柱，對於女性朋友特別友善，而為提升乘載能力，更將坐墊長度延展至同級最長的65cm，體貼乘客的舒適性。
動力系統Ur2 Plus搭載GH1鋁合金輪轂馬達，最大馬力為4.02hp，並配置單一電池，同樣可使用 Gogoro Network® 智慧電池交換服務，交換電池、目前全台有超過 2000座 GoStation® 站點，讓Ur2 Plus相當適合都會通勤與短距離代步使用。
而且Ur2 Plus並沒有因為是代步用輕電動機車定位就在騎乘樂趣上妥協，採用全新的 MAXXIS 電動車高性能輪胎，搭配10吋鋁合金輪圈，提供良好抓地力，提供輕鬆好上手的騎乘感受，同時配有前後雙碟加 CBS 連動式煞車系統，具備良好且線性地制動能力，給予騎乘者更多的信心。
全新上市的Ur2 Plus不含領牌費、保險費、及補助的價格為新台幣58,980元。為回饋消費者即日起至門市預購PGO Ur2 Plus，將享有早鳥優惠價，預購將於2021年元月31日截止。
專屬早鳥優惠如下：
- PGO原廠加碼購車金 5,000元
- 超值原廠優惠精品組合 (總價值 2,700元)
- PGO精品後扶手
- PGO精品掛勾
- PGO原廠歐風安全帽
- 工業局電動機車補助 7,000元
- 汰舊換新環保署補助 1,000元
- 各縣市環保局補助加碼依各地政府公告為準
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