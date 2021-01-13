影／確診醫師沒去大江？ 鄭文燦：去大江的是女護理師
記者李春台/桃園報導
2021-01-13 19:49:07
國內爆出北部某醫院醫師（案838）及其護理師女友（案839）染疫確診，中央疫情指揮中心先是公布活動足跡，指出男醫師8日曾到大江購物中心美食街用餐，賣場昨也緊急閉館一日全面消毒，但昨日稍晚指揮中心又更新資料指出，該名醫師記錯，8日當天他並沒有到大江購物中心活動。不過對這樣的說法，桃園市長鄭文燦今（13）日卻證實，去大江的是確診的女護理師，因此消毒並沒有錯。
大江購物中心今日恢復正常營業，不過因為受到昨天公布染疫醫護活動足跡訊息影響，雖然經過一天封館消毒，賣場購物人潮仍明顯少了許多，賣場中幾乎沒有民眾光顧。業者表示昨日閉館一天造成的營業損失粗估可能超過千萬元，也期望能透過接下來的春節活動檔期吸引消費者購物，讓買氣回升。對於中央說醫師沒到大江，但市長說是染疫的女護理師有到大江消費一事，大江購物中心發言人表示，目前並未接獲任何新消息，所有資訊還是以指揮中心資料為主。指揮中心昨晚改口稱染疫醫師記憶與實況有出入，8日當天他下班後即返家，無額外行程，並未到大江購物中心吃飯;不過鄭文燦上午主持市政會議後受訪表示，昨天只公布838個案的足跡資料，但案839也有去過大江。
鄭文燦表示，針對疫調市府仍會持續進行，市府都會通知營業場所必須要進行全場館的消毒作業，到目前為止只要通知到的商家都配合完成，不過為了避免社區傳播鏈產生，疫調追蹤還是會很謹慎的進行，目前包括警政署跟桃園市警察局用手機的軌跡圖，還有用雲龍系統進行追蹤，如果有行程忘記了、或記錯了，會再去還原，同時衛生局同仁跟防疫醫師也會把資料再做確認。