影／「魯蛋會客室」首播 吃霸王豬腳談罷王
記者李春台/桃園報導
2021-01-13 20:21:32
桃園市議員王浩宇罷免案本周六(1/16)將進行投票，不料投票日前夕桃園爆出2起本土新冠肺炎感染個案，國民黨籍立委魯明哲今(13)日邀請同黨立委許淑華擔任「魯蛋會客室」臉書直播的首播來賓，還買來中壢知名的「霸王豬腳」邊啃豬腳邊和網友選民談罷王案。對於疫情升溫是否會影響罷王結果，魯明哲表示「不會去預估」，罷王無關黨派、顏色，防疫一定優先，黨部在選前主辦的「罷王團結之夜」也會按防疫標準縮小規模照常舉辦。
魯明哲指出，防疫是現階段最重要的工作，這是沒有分黨派也沒有分顏色的，防疫一定優先，昨天爆出桃園有醫護人員染疫確診後，黨部也一直關注，指揮中心需要配合的事項及相關防疫命令，同時也打電話向衛生局詢問確認。罷王投票在即，魯明哲強調，一定會配合所有的防疫措施，至於這次桃園疫情升溫是否會對周六的罷免投票造成多少影響？「其實我們不會去預估」魯說，黨內會按照防疫標準，把這幾天該做的一些工作做完，「不違反防疫的部分我們就來做。」
國民黨1月15日(五)晚間6時半，將在中壢區中正公園舉辦「罷王團結之夜」，魯明哲說，活動將縮小規模照常舉行，採實名制入場，並要求參與民眾全程配戴口罩，按照中央規範做好防疫措施。