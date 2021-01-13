「書福」過好年！林口教育基金會贈愛心「書香紅包」
記者陳志仁/新北報導
2021-01-13 21:43:37｜2021-01-13 21:45:02
為了鼓勵民眾在嶄新的一年，用閱讀智慧累積財富，財團法人林口教育基金會特別在年節前夕送上愛心書香紅包，捐贈林口分館5萬元的購書基金，添置熱門圖書，希望民眾在過年期間都可有一本好書陪在身邊，書福過好年。
長期關心閱讀的財團法人林口教育基金會回饋家鄉，捐贈圖書已邁入第四年，用書籍陪伴地方孩子成長；為了鼓勵大家利用春節期間閱讀好書，特別提前在春節前捐贈5萬元購書金，讓林口分館新添熱門暢銷新書及優質童書等，林口分館也特加碼準備300份的「牛年祈福紅包」，要送給借閱林口教育基金會贈書的讀者，讓今年的春節充滿濃濃的書香味！新北市立圖書館表示，贈書儀式今(13)日於林口分館舉行，新北市立圖書館館長王錦華、新北市議員蔡淑君、林口教育基金會董事長陳世忠、總幹事蘇瑞泉及林口國中校長徐淑芬均出席；王錦華親自致贈感謝狀，感謝林口教育基金會每年挹注經費，讓地方民眾享有更豐富的圖書資源，歡迎讀者一起來把好書借回家，過年期間可以在家享受好書，用智慧累積財富。關心孩子閱讀教育的蔡淑君，也呼籲社會各界一同投入閱讀推廣的行列，讓孩子可多閱讀好書，用閱讀豐沛心靈，開拓學習視野，提升新北市學童的閱讀能力與競爭力；王錦華指出，春節是國人重要的傳統節日，除了吃喝玩樂之餘，利用這段長假，看幾本自己喜歡的書，或避開擁擠的人潮到圖書館走春，相信會讓大家擁有一個充實、與眾不同的春節假期。