批柯文哲民粹說「莫名其妙」 林右昌：做好市長別陰謀論
記者丁上程/台北報導
2021-01-13 21:43:20｜2021-01-13 21:44:19
基隆市長林右昌，今天（13日）晚間來到台北圓山飯店，出席內湖科學園區協會歲末聯歡晚會。針對台北市長柯文哲上午接受廣播媒體專訪時，表示之前跨年晚會，綠營執政縣市串連一同宣布取消改線上直播，質疑是民粹政治的展現，更批評「政府只剩下帶風向與風的人，然後帶風向的人又不理智。」林右昌重砲回擊，表示「柯市長這件事實在大錯特錯，說實在是有點莫名其妙」更要求柯文哲「好好把市長工作做好，不要什麼事都做政治的陰謀論」。
林右昌在接受媒體訪問時，表示這件事對事不對人，「柯市長這件事實在大錯特錯，說實在是有點莫名其妙，縣市長做了跨年晚會舉辦的決定，敢做就要敢當啦，不要去扯其他縣市長是民粹。」林右昌直言，「其實台北市硬要辦跨年晚會，若這樣講起來，這樣才真的是民粹。我想大台北市民那天晚上也已經用腳投票，當天真的去參加跨年晚會的，也只有往年的百分之一而已。」林右昌強調，政府應該以市民的健康安全為最高考量，也不能把市民健康安全拿來當政治的賭注，更不要去扯陳時中部長，離蔡英文總統更是扯得更遠。而針對柯文哲「綠營執政縣市首長相互串連」的說法，林右昌也直言，根本不可能有串連的事情發生。「一個縣市長作為市長的身份，自己必須要考慮到市民的健康跟安全。」林右昌也還原當時決策過程，表示當天下午四點半已經要求觀銷處評估跨年晚會是否還要舉辦，也開始準備相關配套措施與方案，「五點半鄭文燦市長打給我的時候，基隆就已經決定要改採線上直播的方式；更不用說陳其邁市長還是8點我們宣布後，8點09分才打電話給我，說是不是真的取消、改線上直播。」說到激動處林右昌更猛批柯文哲「好好把市長工作做好，不要什麼事都做政治的陰謀論」。