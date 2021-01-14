寒假不無聊！新北市圖推「樂讀臺灣遊寶島」
記者陳志仁/新北報導
2021-01-14 09:00:00
寒假不無聊，千萬別錯過了！新北市立圖書館規劃以「樂讀臺灣遊寶島」為主題的寒假閱讀活動，包含「旅讀」講座、「細說臺灣」說故事、臺灣特色研習與寒假陪讀、線上「樂讀臺灣，即日起陸續開放報名，邀請親子們一起閱讀認識臺灣獨有的特色魅力！
今年因疫情之故，民眾好悶不能出國，但這正是可重新認識臺灣之美的好時機！新北市立圖書館從1月21日至2月27日推出寒假閱讀活動將系列，包含總館於1月29日邀資深導遊林龍為大家開箱臺灣寶島旅遊之美；此外，寒假期間與台北國際書展合作，針對國小學童推出認識臺灣「寒假閱讀護照」手冊，帶小朋友看見臺灣，完成後還可以獲得限量閱讀小禮。此外，除了全市系列旅遊講座，更規劃臺灣特色主題DIY的課程及寒假陪讀活動，包含2月3日五股守讓堂之「花磚繪畫」等多項臺灣特色傳統課程外，也針對全新北市29區特色辦理「樂讀台灣，聚焦新北」小知識問答活動；活動即日起陸續開放報名，歡迎親子攜手來閱讀，活動詳情請至新北市立圖書館網頁─「2021年寒假閱讀節─樂讀臺灣遊寶島」查詢。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。