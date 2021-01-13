染疫醫護狀況穩定！指揮中心副組長：用全力照料作戰同袍

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王必勝強調，這位染疫醫師受過良好訓練，更從去年的疫情一開始就照顧負壓病房，一直到現在，經驗豐富，照顧過非常多確診的病人。他是第一線中的第一線，也是個生活單純又負責任的好醫師。王必勝更指出，這位染疫醫師進負壓病房照顧病人時，「都有」依照規定穿戴應有的防護裝備，醫院病房也都有互相協助、提醒的機制。
王必勝直言，目前尚未能確定在充份防護下是如何染疫的，更坦承「也許永遠也無法確定，只能找出比較可能的點」，這也突顯了沒有所謂100%的防護，在醫院裡面「醫護個人的狀況、病人的病毒量、突發的事件……都是可怕的挑戰」。
王必勝更稱讚該醫院是疫情下的「堡壘」，在疫情期間醫治了全國確診病人的20%，遠遠超過其他醫院。有良好的分艙分流、人力調配、專業能力，也配合並完成了很多除醫療之外的國家任務。
王必勝最後溫情喊話，「疫情轉眼也將一年，大家過著比全世界都正常自由的生活，但這些醫護同仁卻日復一日的堅守在崗位上，承受著極高的風險。真的是累！但沒有人抱怨，持續把工作做好，等待疫情過去。戰士在槍林彈雨中中彈，我們該責罰他嗎？ 這樣還有什麼人敢上戰場？ 期待大家能給我們些許時間，把傷兵夥伴治好，把堡壘修復，我們很快的會再站上第一線，守護這塊土地」。（編輯：倪浩軒）
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