拜登若4年內解決「此事」　沈富雄：共和黨將無翻身之日

美國國會上周四（7日）舉行聯席會議認證選舉人票結果過程中，國會大廈遭大批激進川粉闖入，川普也遭懷疑是煽動暴力行為的幕後主使，引發各界議論。前民進黨立委沈富雄認為，拜登的首要之務是「消底層白人之怨」，他並透露解決之道，即「以美國之富，完全無需他求，以東西兩岸之富濟密西西比河兩岸（明尼蘇達州除外）及南方之窮」，同時更預言「如果四年內見效，共和黨將無翻身之日。」

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沈富雄在臉書以「消底層白人之怨是拜登的首要之務」為題發文，他表示，美國之病，病入膏肓，盤根錯節，非三言兩所能道盡，不是南北分裂，也不是東西分治，而是廣大的紅色鄉村包圍藍色城市，共和黨在日益式微之際，找到川普這根浮木，卻反被這位喪心病狂之徒所綁架，致有日前國會山莊之亂，他並PO出「一張圖表」詳列前因後果。

▲沈富雄表示，消底層白人之怨是拜登的首要之務，他並PO出一張圖詳列前因後果。（圖／翻攝自沈富雄臉書）

沈富雄指出，拜登被付予重任，他必須癒合分裂的國家，雖然病因不勝枚舉，但主因只有一個：貧富差距日益擴大，使天下苦民怨氣難伸，勞苦一生，前途卻沒指望，國家富強名列G1，卻完全沒有我的份。

沈富雄也直言，「解決之道其實簡單，以美國之富，完全無需他求，以東西兩岸之富濟密西西比河兩岸（明尼蘇達州除外）及南方之窮，如果四年內見效，共和黨將無翻身之日。」（編輯：許苡晴）