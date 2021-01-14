交往4年竟因「此事」被男友告！她傻眼：連檢察官都在笑

男女交往必然會經歷許多問題和考驗，當然，也會發生不少有趣好玩與意想不到的奇葩事。而近日有女網友就在臉書《靠北男友2.0》中透露，她與男友在一起4年，沒想到最近竟遭男友提告「4年詐欺65000元」，讓她相當傻眼，無奈直呼「你知道連檢察官法警都在笑嗎？」

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「真的是氣到想罵......」原PO發文表示，自己跟男友交往4年，結果日前男友竟以「4年花我65000元」為由告她詐欺，這讓她不禁直呼「你哪來的勇氣啊？你知道連檢察官法警都在笑嗎？問我這些你有跟他開口嗎？釣蝦、吃飯、生日時吃的蛋糕，平常吃飯的花費，4年你列出一張表，共65000...」

▲一名女網友透露，她與男友交往4年，怎料竟遭男友提告「4年詐欺65000元」，讓她相當傻眼。（圖／翻攝自臉書《靠北男友2.0》）

原PO也透露，檢察官還問她「妳怎麼會跟這種人在一起？」她當時回應「我眼睛瞎了！」文末，她更氣得直接警告男友，「別讓我碰到你，我一定賞你幾個耳光。就沒碰過你這麼不要臉的」。

對此，網友也全看傻，紛紛留言「可能當初受理的派出所警員也在笑...」「到底怎麼算的，每次都記起來上雲端？」「歐買尬，這天兵讓你遇上了」、「4年才花65000，妳真的該檢討」、「我到底看了什麼？哪裡來的奇葩啊！」「平均一個月才1355元，吃魯肉飯嗎？」「四年65000？我算一下，一年365天，一天不到45塊錢欸...」「4年花65000？是少一個0還是我看錯」。不過，也有人認為「妳（原PO）一定是惹到他哪個點啊，一個巴掌拍不響，別老是挑對妳有利的來說。」（編輯：許苡晴）