楊志良開除論引議 陳時中批：還想對醫護「要求什麼」？
記者孫唯容/綜合報導
2021-01-14 09:23:53｜2021-01-14 09:41:53
日前指揮中心宣布，國內新增2例本土病例，且為院內感染，對此前衛生署長楊志良認為「假如我是院長，第一件事情就是把他開除」，引起各界撻伐﹔ 今（14）日指揮中心指揮官陳時中上《周玉蔻嗆新聞》專訪探討，陳時中表示，面對最危險的情況，還想要對醫護「要求什麼」？
楊志良的「開除論」引起台北醫師工會要求道歉外，總統蔡英文也呼籲「要支持醫護人員」﹔對此，陳時中強調，同理心很重要，要互相關懷、配合政策，才能讓防疫成功。針對楊志良昨（13）日受訪時認為「紐西蘭機師的情況就被開除，那為何醫師就不能被開除？」陳時中表示，用這兩點來比較有點「離譜」，醫師是因為執行公務，在第一線作戰而染疫，但是機師是因為在機艙內不戴口罩，兩者狀況完全不一樣。
陳時中痛批，醫護人員承擔的風險本來就很高，直接面對病毒量最高的病人，是最危險的情況，大家還想要「要求什麼」？陳時中認為，即便受到該言論的打擊，醫護也不會放棄天職，但是打擊士氣真的不好，後方不支持，前線打仗怎麼打？呼籲公共領域中有相當聲望的人，一定要有同理心。