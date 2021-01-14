美參院：拜登就職前不審理彈劾案 川普逃過任期內被罷免
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-01-14 09:28:24｜2021-01-14 10:13:42
美國國會上週發生暴亂，總統川普被指涉嫌煽動支持者暴力示威，眾議院先前通過表決要求副總統彭斯（Mike Pence）動用《憲法》第25條修正案免職川普。眾議院於當地時間週三（13）表決通過決議案，以「煽動叛亂」彈劾川普，使川普成為美國史上首位在任期內被彈劾2次的總統。
美國眾議院13日以232票贊成，對上197票反對，以及5票棄權，通過彈劾決議案，有10位共和黨議員「倒戈」贊成彈劾川普，其中至少9人在表決前表態將支持彈劾案，包括前共和黨籍副總統迪克・錢尼（Dick Cheney）的女兒麗茲（Liz Cheney）。根據美國《憲法》規定，總統彈劾案經過眾議院表決通過後，將交至參議院進行審理，但目前參議院處於休會狀態，要至1月19日才會復會，而總統就職日則為1月20日。彈劾案在參議院必須有超過三分之二的同意票，新一屆的參議院共和、民主兩黨各50席，代表至少要有17位參議院「倒戈」才能定罪川普。
雖然眾議院通過了彈劾案，參議院共和黨領袖麥康諾 （Mitch McConnell）卻表示，不會動用緊急權力要求參議院提前復會，代表即使眾議院通過投票，在川普正式卸任前都不會被罷免。麥康諾聲明寫道，「對於總統彈劾案公正、嚴格的審理不可能在選總統拜登的就職日前完成。」
在第一次彈劾案期間，美國總統川普時常透過個人推特發表看法，但在國會暴亂後，其推特帳號已被永久停權，改由白宮官方推特發佈其最新影片。影片中，川普多次譴責國會動亂時的暴力行為、破壞行為，強調在美國絕不容許此事，讓美國再次強大一直都與建立法律和秩序有關。5分多鐘的影片中，川普並未對彈劾案發表任何評論。