不同於英國及南非　美國俄亥俄州出現2種全新變種病毒

美國俄亥俄州州立大學研究人員於當地周三表示，發現2種可能源自美國本土的新冠變種病毒，其中一種毒株恐怕已經遍及俄亥俄州，研究人員表示美國變種病毒似乎更具傳染性，但預計不會降低疫苗的療效。

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美國新冠肺炎疫情仍然嚴峻，累計已有超過38萬人因為染疫病故，確診人數達2290萬人以上。

近日多國相繼傳出變種病毒案例，俄羅斯更有一名女子體內驗出18種變種病毒，科學家們推估，病毒在生物體內待越久，突變機率越高。



▲近日多國相繼傳出變種病毒案例，俄羅斯更有一名女子體內驗出18種變種病毒。（圖／美聯社／達志影像）

目前初步研判，變種病毒具有高傳染力但是致死率低，秋冬季節病毒確實存活比較久；但專家補充，面對變種病毒，民眾不必太過恐慌，疫情嚴重與否跟病毒複製能力沒有太大關係，目前英國的變種病毒屬於RNA病毒，美國的尚在分析當中，新的變種病毒具有高傳染力，英國的比舊有病毒多出百分之70的傳染力，美國則被斷定為百分之50，但致死率低。至於變種病毒會突然有如此大幅增長，推估跟天氣有關。