被追問「封不封」！國民女友罕曝心聲：又不是硬要露

「國民女友」祈錦鈅喜愛潛水、健身，因為甜美的笑容撞臉女神周子瑜而備受關注，17歲時就憑著出眾的外貌入行當模特兒。祈錦鈅近來接受拍攝2021寫真年曆的邀約，自信展現傲人身材，日前她發文談論「封奶」一事，雖然先前會因為別人的眼光而綁手綁腳，不過現在則認為，輕鬆做自己才最重要。

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祈錦鈅近日趁著寒流去泡湯，難得穿上比基尼性感示人，各種姿態都相當誘人，她透露最近和粉絲互動時，被很多人問到「封奶不封奶」，就決定公開回覆，「我沒有說過我封奶，其實認真說起來封不封這個詞，對我來講很智障，因為我又不是真的硬要露，我是配合當下適合的造型，只要漂亮我就拍」。

祈錦鈅表示自己對「美」非常堅持，「我不怕冷、不怕受傷、不怕遠、不怕累，只希望我的作品是好看的，所以什麼奶不奶的，我覺得根本都是貶義，封奶這詞就更反感了」，透露先前會減少露到胸部，是因為當時連穿個細肩帶，都會被罵愛露、被大作文章。





祈錦鈅希望大家能將焦點放在她的才能上，而非只有身材，「沒看到我的努力跟能力，甚至無條件否定、認為是靠別人，實在是一種對我專業和智商的侮辱，所以我就強迫自己避開這樣的穿著」，不過對於很想紀錄生活，卻礙於不想吸引「怪人」，祈錦鈅發現自己越來越憂鬱後，才體悟到善待自己的重要，「我決定開始享受屬於我自己人生的風景，並接受自己的樣子」。（編輯：侯家瑜）

▲祈錦鈅對於「美」非常堅持。（圖／祈錦鈅IG）

▲祈錦鈅自信展現傲人身材。（圖／祈錦鈅IG）