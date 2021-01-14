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被指協助12港人偷渡　保護傘發起律師等11人被港警逮捕

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-01-14 10:09:09

香港律師/12港人/保護傘
▲「保護傘」發起人、香港律師黃國桐今（14）日早晨，被港警國安處指控涉「協助犯罪」遭到上門逮捕。（圖／翻攝自黃國桐臉書大頭照）
香港去年8月23日12名青年試圖搭船偷渡，遭到中國海警逮捕至深圳，近日10位成年人被深圳鹽田市人法院判刑7個月至3年不等的徒刑，2名未成年港人則被遣送回港。今（14）日，台灣「保護傘」發起人、香港律師黃國桐，被指控涉嫌協助12名港人偷渡，上午被港警國安處登門逮捕，除此之外還有多人被指涉「協助罪犯」被捕，據港媒統計至少11人。
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香港律師黃國桐身兼九龍城區議員，曾經在2019年反送中期間，多次以義務律師的身份協助被捕港人，也是幫助來台港人尋找工作的「保護傘」行動發起人之一。黃國桐今日上午在個人臉書寫道，「國安（國安處）大概6:10到我家，暫不知哪警署，會不斷更新。」
▲（圖／翻攝自臉書）
▲黃國桐在臉書上表示自己大約上午6時被港警國安處逮捕。（圖／翻攝自臉書）
綜合港媒報導，除了黃國桐，香港學聯前副秘書長何潔泓亦在臉書表示，其母親也被國安處上門拘捕，現於荃灣區警察總部。上午港警國安處以「協助犯罪」罪名，拘捕11人，包括8男3女，涉案者年齡介乎18至72歲，現正被扣查。
▲（圖／翻攝自臉書）
▲提供來台港人庇護的「保護傘」去年10月遭到惡意破壞。（圖／翻攝自臉書）
▲（圖／翻攝自臉書）
▲香港學聯前副秘書長何潔泓在臉書發文。（圖／翻攝自臉書）
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