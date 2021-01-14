美國三個月內兩度放鳥 江啟臣：會不會太不尊重台灣
記者吳承翰/台北報導
2021-01-14 11:00:11｜2021-01-14 11:01:00
美國政權交接，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）取消官員出訪行程，連帶讓美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）訪台行告吹。國民黨主席江啟臣今（14）日質疑，出訪行程從安排、協調確認到公布，應是非常縝密的作業，一下說要來、事後又說不來，行為十分不尊重台灣，去年12月也發生美國環保署長惠勒（Andrew Wheeler）臨時取消訪台行程的狀況，江啟臣認為總統蔡英文、外交部始終選擇性公布消息，台灣人想知道台美關係的真實面貌。
「我們理解美國政權交接，為了政局穩定有必要取消行程，但是不是也凸顯這件事情規劃很倉促？」江啟臣認為克拉夫特取消來台後，蔡英文、外交部僅簡短發了幾篇新聞稿草草帶過，沒有跟國人完整說明的誠意，「一下子說要來，一下子又不來了，對台灣人民、中華民國政府，會不會太不尊重了？」江啟臣指出，近幾個月來，美國高官放鳥台灣的行徑不是第一次，日前也發生過美環保署長惠勒公布要訪台，最後不明原因取消，外交部至今也沒給交代，「到底什麼原因，會不會影響拜登上台之後雙邊關係，蔡政府不能每次都選擇性公布訊息，我們需要台美關係全貌」。