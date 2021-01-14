變種病毒崛起　WHO預告：今年疫情恐比去年嚴重

世界衛生組織（WHO）13日表示，預料今年的新冠肺炎疫情可能比去年更嚴重，尤其是在北半球，因為目前出現越來越多的變種病毒株傳播。

我是廣告 請繼續往下閱讀

WHO指出過去7天內，全球新增500萬人染疫，推測是因為年底的聖誕及跨年連續假期導致人們輕忽防疫觀念。WHO突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）接著表示，疫情即將進入第二年，但考慮到病毒的傳播方式，接下來可能會更加艱難。

萊恩警告，在北半球，特別是在歐洲和北美，隨著寒流的到來，人們進到屋內，社交活動增加，這些因素綜合後，導致許多、許多國家感染擴大，造就了最糟糕的情況。



