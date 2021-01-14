變種病毒崛起　WHO預告：今年疫情恐比去年嚴重

世界衛生組織（WHO）13日表示，預料今年的新冠肺炎疫情可能比去年更嚴重，尤其是在北半球，因為目前出現越來越多的變種病毒株傳播。
WHO指出過去7天內，全球新增500萬人染疫，推測是因為年底的聖誕及跨年連續假期導致人們輕忽防疫觀念。WHO突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）接著表示，疫情即將進入第二年，但考慮到病毒的傳播方式，接下來可能會更加艱難。
萊恩警告，在北半球，特別是在歐洲和北美，隨著寒流的到來，人們進到屋內，社交活動增加，這些因素綜合後，導致許多、許多國家感染擴大，造就了最糟糕的情況。
因應先前在英國出現的變種病毒已擴散到全世界，歐洲各政府於當地時間周三也宣布更緊密的管控措施，包括瑞士實施商店歇業、義大利延長緊急狀態等。
WHO突發衛生事件部門流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）表示，「保持社交距離是最好的方式；人們最好確保和親友圈以外的對象都維持距離。」
新冠肺炎自2019年在中國武漢通報首例以後，肆虐全球超過一周年，截至2021年一月止，全球確診人數達9926萬，並有超過197萬人因染疫病故。
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