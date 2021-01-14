中火編千億買燃煤機組　藍委：別再把中部人當空氣清淨機

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國民黨主席、立委江啟臣表表示，台電逐年編列中火購置2部燃煤機組的預算超過1100億元，光今年就編列逾200億元預算，「但燃氣也會產生污染，只是沒有燃煤那麼高，當地民眾長期要求每購買1組燃氣機組就要換掉2組燃煤機組，台電都不願面對」，江啟臣表示，若4組使用超過30年、燃燒生煤的機組沒有汰除，僅進入備轉，隨時都有可能再拿來用，屆時10部燃煤機組加上2部燃氣機組「火力全開」，對中部人的健康將會是場浩劫。
江啟臣說，中火幾乎是全世界數一數二、最大燃煤電廠，長期造成中部地區空汙，危害民眾健康，根據資料顯示，中火燃煤使用從105年至109年逐年減少，對照PM2.5空品指數也顯見下降，雖不能說空汙都來自燃煤，但燃煤的確是重要汙染源。
國民黨台中市立委楊瓊瓔說，台電已陸續在林口、大林、通宵、大潭等4個電廠，新增9部機組（5部燃煤、4部燃氣），新增發電量為727.9萬瓩，遠超過中火總發電量550萬瓩，她質疑，為何台電仍不願規劃汰除中火老舊重污染的燃煤機組，堅持留存備用不願提前除役，直呼「把台中人的肺當塑膠嗎？」
來自南投的國民黨立委馬文君批評，民進黨口口聲聲說要照顧人民健康，在大肆編列預算做綠能開發之際，卻不廢除嚴重影響空汙的燃煤電廠，明顯違背世界潮流、不合時宜。
國民黨團首席副書記長鄭麗文指出，中部人拒當空氣清淨機，台電必須展現決心與誠意，要求蔡政府提出完整的汰換燃煤機組計畫，正式面對中部所有民眾的要求。
隨後，鄭麗文、江啟臣、楊瓊瓔、馬文君在記者會上，共同簽署主決議提案：請經濟部及台電，台中火力發電廠新增2部燃氣機組上線後，應全面檢討全國供電與配送規劃，並優先汰除中火4部老舊燃煤機組，以提升全台空氣品質，共同維護民眾健康。